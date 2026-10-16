Thép Miền Nam /V/ tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia

Mới đây, sản phẩm Thép Miền Nam /V/ tiếp tục được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì chất lượng sản phẩm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành thép ngày càng chú trọng công nghệ, môi trường và phát triển bền vững.

Thép Miền Nam /V/ - Thương hiệu quốc gia được xây bằng giá trị thực ẢNH: THÉP MIỀN NAM /V/

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi "Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong". Đây cũng là những giá trị được Thép Miền Nam /V/ theo đuổi trong quá trình phát triển.

Chất lượng là nền tảng của thương hiệu

Hơn nửa thế kỷ hoạt động, Thép Miền Nam /V/ đã cung cấp hàng chục triệu tấn sản phẩm, phục vụ nhiều lĩnh vực từ xây dựng dân dụng, công nghiệp đến phát triển hạ tầng.

Doanh nghiệp chú trọng đầu tư vào dây chuyền, thiết bị và công nghệ sản xuất, đồng thời duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. Sản phẩm Thép Miền Nam /V/ đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế.

Cảng nước sâu giúp Thép Miền Nam chủ động chuỗi vận hành, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh ẢNH: THÉP MIỀN NAM /V/

Sản phẩm mang thương hiệu Thép Miền Nam /V/ đã hiện diện tại nhiều công trình, dự án quy mô lớn như Hầm Thủ Thiêm, metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, Vincom Landmark 81, Cầu Cần Thơ, Cầu vượt vịnh Rạch Giá, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng biển Cà Ná, Vega City Nha Trang, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cầu vượt biển Hòn Khoai, Sun Spana Tower và Sun Cora Tower.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, doanh nghiệp duy trì kiểm soát chất lượng xuyên suốt quá trình sản xuất, từ luyện thép, cán thép đến kiểm tra sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh

Cùng với chất lượng, đổi mới sáng tạo là động lực để Thép Miền Nam /V/ nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Doanh nghiệp liên tục cải tiến công nghệ, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, năng lượng. Song song với đó, Thép Miền Nam /V/ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành nhà máy. Sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại từ Danieli (Italy) kết hợp với công nghệ lò điện hồ quang EAF, quy trình sản xuất được kiểm soát đồng bộ và chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào, quá trình luyện, cán cho tới sản phẩm thành phẩm.

Tốc độ chuyển đổi số và cải tiến kỹ thuật không chỉ nhằm nâng cao năng suất, đảm bảo sự ổn định vượt trội cho từng thanh thép, mà còn gắn liền với chiến lược phát triển bền vững (ESG).

Đi đôi với hạ tầng công nghệ, yếu tố con người và kỷ luật vận hành luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Năm 2025, 18 sáng kiến, đề tài tiêu biểu đã được công nhận, tập trung vào các giải pháp tiết kiệm tài nguyên, tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất thiết bị.

Nhờ nền tảng vận hành vững chắc và lợi thế cảng nước sâu, Thép Miền Nam /V/ không chỉ giữ vững thị phần trong nước mà còn chủ động duy trì hoạt động xuất khẩu tại các thị trường truyền thống, từng bước vươn tới những thị trường khó tính.

Nền tảng sản xuất xanh, hướng tới phát triển bền vững

Định hướng sản xuất theo hướng xanh được hình thành từ chính nền tảng công nghệ và dây chuyền của Thép Miền Nam /V/, với việc chú trọng sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên và kiểm soát tác động môi trường.

Trên nền tảng đó, doanh nghiệp liên tục cải tiến và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm tiêu hao năng lượng và từng bước giảm phát thải.

Trong đó, hệ thống xử lý nước tuần hoàn giúp thu gom, xử lý và tái sử dụng nước trong sản xuất, với tỷ lệ tái sử dụng được duy trì trên 90%. Doanh nghiệp đồng thời triển khai các giải pháp tiết kiệm nước, nâng cao hiệu suất thiết bị và tận dụng nước mưa cho những hoạt động phù hợp.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững, sản xuất xanh đang trở thành một yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp thép.

Thương hiệu quốc gia - Ghi nhận giá trị, mở ra yêu cầu mới

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ do Bộ Công thương chủ trì, với ba giá trị cốt lõi "Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong".

Chất lượng sản phẩm Thép Miền Nam /V/ được kiểm chứng, củng cố niềm tin khách hàng và tiếp tục khẳng định giá trị của một Thương hiệu quốc gia ẢNH: THÉP MIỀN NAM /V/

Đối với Thép Miền Nam /V/, việc tiếp tục được công nhận tại chương trình là sự ghi nhận cho quá trình xây dựng và duy trì các giá trị của thương hiệu trong nhiều năm, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng, đầu tư công nghệ, cải tiến sản xuất và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Sau hơn nửa thế kỷ phát triển, giá trị của Thép Miền Nam /V/ được tạo nên từ quá trình bền bỉ duy trì chất lượng, đổi mới để thích ứng và chủ động hướng tới phát triển bền vững.

Việc tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ là một dấu mốc trên hành trình hơn 50 năm phát triển, mà còn là động lực để Thép Miền Nam /V/ tiếp tục nâng cao những giá trị đã được xây dựng, đóng góp vào dòng chảy của thương hiệu Việt và đồng hành cùng sự phát triển của ngành thép, công nghiệp và hạ tầng Việt Nam.

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