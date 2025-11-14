Thép Miền Nam: Biến hạ tầng cảng biển thành sức bật chiến lược

Cảng nước sâu - Lợi thế khác biệt của Thép Miền Nam

Trên tổng diện tích 25 ha, Thép Miền Nam được đầu tư đồng bộ từ hệ thống nhà máy luyện - cán thép với công suất thiết kế 500.000 tấn/năm, đến cơ sở hạ tầng logistics, kho bãi và cảng nước sâu quốc tế. Ông Lê Việt - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL cho biết, cảng nước sâu của Công ty có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT, đáp ứng hoàn hảo cho việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm trực tiếp từ nhà máy đến các thị trường nội địa và quốc tế.

"Chúng tôi đã phát huy tối đa vai trò của hệ thống cảng, khai thác 100% công suất, không chỉ phục vụ nhu cầu sản xuất – xuất nhập khẩu của Thép Miền Nam mà còn hỗ trợ nội khối Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL)", ông Lê Việt chia sẻ.

Theo ông, trong ngành thép - một lĩnh vực công nghiệp nặng với chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng lớn - việc sở hữu cảng nước sâu mang ý nghĩa chiến lược. "Cảng là mắt xích quyết định năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp chủ động chuỗi vận hành, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh", ông nhấn mạnh.

Cảng nước sâu - sức bật chiến lược của Thép Miền Nam ẢNH: THÉP MIỀN NAM

Tối ưu chuỗi vận hành logistics – Tạo lợi thế cạnh tranh toàn diện

Thép Miền Nam hiện đang vận hành một chuỗi sản xuất khép kín ngay trong khuôn viên 24 ha - từ tiếp nhận nguyên liệu, luyện thép, đúc phôi, cán thép, lưu kho đến xuất hàng. Việc liên kết giữa cảng biển, kho bãi và nhà máy giúp Công ty tạo ra chuỗi logistics tuần hoàn, tiết kiệm đáng kể chi phí năng lượng và giảm phát thải ra môi trường.

"Nguyên liệu được tiếp nhận trực tiếp từ cảng, chuyển thẳng vào nhà máy luyện thép. Sau khi sản xuất, thép thành phẩm được lưu kho tại chỗ và có thể xuất hàng ngay qua hệ thống cảng đến các vùng miền trong cả nước hoặc ra thị trường quốc tế. Nhờ vậy, toàn bộ quy trình vận hành liền mạch, hiệu suất cao và chi phí thấp hơn đáng kể so với mô hình vận chuyển trung gian", ông Lê Việt cho biết.

Không chỉ tối ưu nội bộ, hệ thống cảng và kho bãi của Thép Miền Nam còn tạo nền tảng để Công ty kết nối chặt chẽ với các đối tác quốc tế. "Sự thuận tiện về hạ tầng logistics giúp chúng tôi chủ động về thời gian giao hàng, đảm bảo uy tín và chất lượng dịch vụ với các đối tác nước ngoài", ông Lê Việt nói.

Mở rộng mạng lưới - Khẳng định tầm nhìn logistics chủ động

Cùng với cảng nước sâu phía Nam, Thép Miền Nam tiếp tục mở rộng hệ thống logistics ra các vùng trọng điểm nhằm củng cố chuỗi cung ứng toàn quốc. Mới đây, Công ty đã thành lập Tổng kho khu vực miền Trung tại Đà Nẵng, chính thức trở lại thị trường miền Trung sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngày 23.8.2025, chuyến hàng đầu tiên mang thương hiệu Thép Miền Nam /V/ đã cập cảng Đà Nẵng, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối. Việc đưa vào hoạt động Tổng kho Đà Nẵng không chỉ giúp Công ty đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định, đáp ứng nhanh nhu cầu khách hàng, mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.

Xuất cảng ẢNH: THÉP MIỀN NAM

"Chúng tôi không chỉ hướng tới thị phần, mà hướng tới sự hiện diện bền vững của thương hiệu Thép Miền Nam trên toàn quốc - từ sản xuất đến phân phối, từ logistics đến dịch vụ khách hàng", ông Lê Việt chia sẻ thêm.

Trước nhu cầu thép gia tăng mạnh mẽ cùng đà phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, Thép Miền Nam tiếp tục đầu tư nâng tổng năng lực sản xuất lên hơn 1.0 - 1.5 triệu tấn/năm.

Thép Miền Nam hiên ngang giữa trời ẢNH: THÉP MIỀN NAM

Song song với mở rộng sản xuất, Công ty tiếp tục đầu tư, tối ưu hạ tầng logistics, số hóa quản lý kho bãi và vận tải, hướng đến mục tiêu "logistics chủ động - vận hành hiệu quả - thương hiệu bền vững".