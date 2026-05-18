Thép Miền Nam hướng đến thị trường nơi ‘cuối cùng bản đồ Việt Nam’

"Cà Mau xa lắm" thành thị trường chiến lược

Trong những năm gần đây, khu vực Cà Mau - Bạc Liêu giàu tiềm năng phát triển đã liên tục đón nhận các dự án đầu tư lớn như cao tốc Hậu Giang - Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, sân bay Cà Mau, cầu vượt biển Hòn Khoai,… Đây đều là những công trình đòi hỏi nguồn vật liệu xây dựng ổn định, chất lượng cao và khả năng cung ứng nhanh chóng, kịp thời.

Theo đại diện Thép Miền Nam, doanh nghiệp xác định Tây Nam bộ là một trong những thị trường chiến lược, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiêu thụ sản phẩm, trên 50% sản lượng được cung ứng cho khu vực miền Tây Nam bộ.

Không chỉ hướng tới tiêu thụ sản phẩm, Thép Miền Nam còn đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới kết nối bền chặt với nhà phân phối, đại lý và nhà thầu địa phương. Đây được xem là "cánh tay nối dài" giúp thương hiệu tiếp cận trực tiếp từng công trình, từng khách hàng.

Ông Bùi Thanh Cảnh - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL phát biểu khai mạc chương trình hội thảo

Ông Phạm Văn Kiệt - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Tuấn Kiệt phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, ông Bùi Thanh Cảnh - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV) cho biết, doanh nghiệp luôn coi khách hàng là trung tâm trong hoạt động kinh doanh, đồng thời chú trọng duy trì chất lượng sản phẩm ổn định, bảo đảm nguồn cung và nâng cao dịch vụ hậu mãi.

"Chúng tôi mong muốn không chỉ gia tăng sản lượng tiêu thụ mà còn lan tỏa mạnh mẽ hơn thương hiệu Thép Miền Nam /V/ tại những khu vực đang phát triển sôi động như Cà Mau", ông Cảnh chia sẻ.

Hiện hệ thống sản xuất của thương hiệu Thép Miền Nam /V/ sử dụng công nghệ luyện thép lò hồ quang điện (EAF) từ Tập đoàn Danieli - Ý. Đây là công nghệ được đánh giá phù hợp xu hướng "thép xanh", phát thải thấp và thân thiện môi trường.

Song song với năng lực sản xuất, doanh nghiệp còn xây dựng mạng lưới kho trung chuyển chiến lược tại nhiều khu vực như: Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Quốc… giúp rút ngắn thời gian giao hàng và tối ưu chi phí vận chuyển.

Đặc biệt, tại khu vực Cà Mau - Bạc Liêu, Thép Miền Nam hiện hợp tác với 3 nhà phân phối chủ lực như: Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Tuấn Kiệt và Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại & Dịch vụ Thanh Sơn, Công ty CP Vật tư Hậu Giang… là những nhà phân phối chuyên nghiệp, có năng lực kho bãi, vận chuyển, hệ thống bán hàng và đã đồng hành, phát triển độ phủ thương hiệu Thép Miền Nam /V/ tại khu vực nhiều năm qua.

Đồng hành cùng nhà thầu và thị trường địa phương

Theo đại diện doanh nghiệp, việc mở rộng hiện diện tại các khu vực xa trung tâm không chỉ là câu chuyện bán hàng, mà còn là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh toàn hệ thống.

Điểm đáng chú ý tại hội thảo lần này là cách tiếp cận khá thực tế của Thép Miền Nam. Thay vì chỉ giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến từ nhà phân phối và nhà thầu - những người trực tiếp bám công trình và nắm sát diễn biến thị trường. Các nội dung được trao đổi xoay quanh chính sách giá, chất lượng sản phẩm, công nghệ sản xuất, khả năng cung ứng, cũng như giải pháp hỗ trợ tiêu thụ tại địa phương.

Ông Ngô Văn Thắng - Trưởng phòng Kinh doanh Thép Miền Nam trình bày về Hệ thống phân phối và chính sách tiêu thụ của Công ty Thép Miền Nam

Theo ông Phạm Thành Thắng, đại diện Công ty Thanh Sơn, cho rằng các doanh nghiệp địa phương hiện rất quan tâm đến những chính sách hỗ trợ bán hàng, truyền thông thương hiệu và bảo đảm nguồn cung cho các dự án hạ tầng lớn tại khu vực.

Trong khi đó, theo ông Phạm Văn Kiệt, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Tuấn Kiệt, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, điều quan trọng không chỉ là giá bán mà còn là sự ổn định về chất lượng.

Đồng ý với nhận định của hai đại diện trên, ông Trần Thanh Tùng - Giám đốc Chi nhánh Bạc Liêu - Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang còn đặc biệt quan tâm đến khả năng đồng hành lâu dài giữa nhà sản xuất với hệ thống phân phối.

Đáp lại, Thép Miền Nam cho biết sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh về giá bán, chính sách tiêu thụ, chất lượng, cung ứng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đồng thời tăng cường phối hợp với các nhà thầu nhằm tìm kiếm giải pháp thi công công trình hiệu quả hơn. Doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ duy trì triết lý "cùng win - win, cùng phát triển bền vững" trong hợp tác với hệ thống phân phối.

Hơn nửa thế kỷ phát triển, Thép Miền Nam đã tham gia nhiều công trình trọng điểm quốc gia như metro số 1 TP.HCM, sân bay Long Thành, ga T3 Tân Sơn Nhất, cụm công trình APEC Phú Quốc, sân bay Phú Quốc, hầm Hải Vân hay cầu Phú Mỹ,… Việc tiếp tục mở rộng hiện diện tại cực Nam Tổ quốc cho thấy doanh nghiệp đang hướng tới chiến lược phát triển bền vững hơn, không chỉ tập trung vào các đô thị lớn mà còn đi sâu vào những khu vực giàu tiềm năng tăng trưởng.