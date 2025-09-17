Thép Miền Nam: Vượt lên thương hiệu, khẳng định vị thế

Hàng chục triệu tấn thép góp phần dựng xây đất nước

Cái tên "Thép Miền Nam" ra đời ngay sau ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, các nhà máy thép như VICASA - Thép Biên Hòa, VIKIMCO - Thép Thủ Đức, Việt Thành - Thép Nhà Bè được tiếp quản, tổ chức lại, sau đó phát triển thành Công ty Thép Miền Nam. Với những bước chuyển mình về cơ cấu, công nghệ và nhân lực, doanh nghiệp chính thức mang tên Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL, hoạt động theo mô hình 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL).

Khi nền kinh tế mở cửa, ngành thép đối diện sự cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp tư nhân và liên doanh nước ngoài. Để khẳng định thương hiệu, năm 2000, Công ty đăng ký nhãn hiệu /V/ in trên thép thanh vằn, và nhãn hiệu VNSTEEL in trên thép cuộn. Từ đó, thương hiệu Thép Miền Nam /V/ ngày càng được nhận diện rộng rãi trên thị trường.

Đến nay, hàng chục triệu tấn thép mang thương hiệu Thép Miền Nam /V/ đã được cung cấp ra thị trường, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Với gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Thép Miền Nam luôn được khách hàng tin cậy bởi bề dày truyền thống, uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm ổn định.

Kim chỉ nam xuyên suốt của Thép Miền Nam là chất lượng sản phẩm. Để tạo ra những tấn thép đạt chuẩn, Công ty luôn dựa trên hai yếu tố then chốt: đội ngũ lao động có tay nghề và công nghệ hiện đại. Các dây chuyền sản xuất liên tục được đầu tư nâng cấp, hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận ISO 9001:2015 do QMS công nhận, khẳng định cam kết về chất lượng cũng như trách nhiệm với môi trường sản xuất - kinh doanh.

Vươn lên vị thế Thương hiệu Quốc gia

Năm 2018, Công ty được vinh danh là Thương hiệu Việt Nam tiêu biểu. Thành công đó vừa là niềm tự hào, vừa là sức ép buộc doanh nghiệp phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo để đạt mục tiêu lớn hơn: trở thành thương hiệu thép đại diện quốc gia.

Nỗ lực ấy đã được ghi nhận. Năm 2024, sản phẩm Thép Miền Nam /V/ cùng nhãn hiệu VNSTEEL đã được công nhận là sản phẩm Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực thép xây dựng. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong ngành.

Tháng 11.2024, Thép Miền Nam /V/ bước lên một đỉnh cao mới, đó là đại diện cho Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trở thành thương hiệu chiến thắng trên đấu trường Thương hiệu Quốc gia

Theo báo cáo, sản lượng tiêu thụ năm 2024 giữ mức ổn định so với năm 2023. Thị trường trong nước vẫn chiếm tỉ trọng chủ yếu, trong đó khu vực phía Nam là thị trường chiến lược. Bên cạnh đó, Công ty duy trì xuất khẩu sang Campuchia, góp phần mở rộng thị phần và khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường khu vực.

Sản phẩm thép thanh vằn của Thép Miền Nam

Thép mang thương hiệu Thép Miền Nam /V/ đã hiện diện trong nhiều công trình trọng điểm như Sân bay quốc tế Long Thành, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến phía Nam, cầu Đại Ngãi, Phước An, Rạch Miễu 2, Mỹ Thuận, đường Vành đai 3 TP.HCM, Cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu), cùng các khu đô thị lớn như Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức), Khu đô thị Sala (Thủ Thiêm), các dự án của Sun Group,… Sự hiện diện ở các dự án quy mô lớn tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng và vị thế thương hiệu trên thị trường.

Song song với phát triển sản xuất - kinh doanh, Thép Miền Nam còn quan tâm đến đời sống người lao động, đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, thể hiện trách nhiệm gắn bó với cộng đồng.

Thép Miền Nam /V/ cung cấp thép cho công trình Landmark 81 - một trong 15 toà nhà cao nhất thế giới - toà nhà xanh lớn nhất Việt Nam

Trong niềm tự hào khi sản phẩm được công nhận mang tầm quốc gia, tập thể người lao động Thép Miền Nam càng thêm trân trọng hành trình gần nửa thế kỷ xây dựng, đoàn kết vượt qua khó khăn để giữ vững dòng thép. Với nền tảng đã được khẳng định, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển bền vững, đóng góp cho sự đi lên của ngành thép Việt Nam và sự thịnh vượng của đất nước.