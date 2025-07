Thi công cao tốc gây nứt nhà, dân mòn mỏi chờ đền bù

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, tổng vốn đầu tư hơn 12.400 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Dự án đi qua tỉnh Gia Lai (trước đây là Bình Định), được khởi công ngày 1.1.2023, dự kiến hoàn thành vào 30.9 theo tiến độ điều chỉnh. Dự án gồm 2 gói thầu: Gói 11XL do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn thi công; gói 12XL do liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng công ty xây dựng CTGT 8, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty CP 471 thi công.