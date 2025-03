Thi công quốc lộ 28B gây bụi mịt mù

Trong những ngày cuối tháng 3, PV Thanh Niên có mặt trên tuyến QL28B, đoạn nối QL1 (TT.Lương Sơn, H.Bắc Bình, Bình Thuận) với QL20 (H.Đức Trọng, Lâm Đồng), chứng kiến hình ảnh bụi bay mịt mù, đường sá nham nhở, do các đơn vị thi công thiếu các biện pháp an toàn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cụ thể, tại khu vực ngã ba Dốc Đá (xã Phan Sơn, H.Bắc Bình), nhiều vị trí được thi công kiểu "da beo" nham nhở; mặt đường lởm chởm đá dăm, xe máy phải giảm tốc độ, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Trong khi đó, có nhiều vị trí đường có gờ cao thấp đột ngột do một bên đang thi công, bên còn lại để lưu thông, gây nguy hiểm cho người đi đường. Một số nơi là vực đèo được đắp thêm đất cát để mở rộng lại thiếu căng dây an toàn, cảnh báo cho xe cộ.

QL28B đoạn qua Bình Thuận có nhiều khúc cua tay áo, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhưng đất đá lại đổ ngổn ngang, ngay cả ở những chỗ cua ngặt nhất. Đối với ô tô gầm thấp đi qua những đoạn này phải bò chầm chậm, có lúc phải dừng lại vì bụi mịt mù không nhìn thấy đường phía trước.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL28B thi công bụi mịt mù, gây mất an toàn giao thông ẢNH: Q.H

Anh Nguyễn Ngọc Quân, lái xe du lịch 4 chỗ từ TP.HCM đi Đà Lạt, khi đến đoạn cua ngặt gần đèo Đại Ninh, than: "Nếu biết tuyến đường xấu thế này tôi đã chở gia đình đi theo QL55 lên Di Linh, hay Bảo Lộc, chứ không theo cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết rồi rẽ vào QL28B như vậy". Anh Quân cho biết tại TP.HCM nhiều bạn bè không có thông tin về tuyến đường này đang thi công, sẽ chuyển thông tin cho họ đi theo hành trình khác.

Trong khi đó, một người buôn bán tại chân đèo Đại Ninh cho biết: "Đơn vị thi công không chịu tưới nước; mùa này là mùa khô, xe chở đất đá khi gặp gió lớn là cả khu vực bụi mù". Anh Trần Thành Công, một người có quán nước ở khu vực giáp ranh Bình Thuận - Lâm Đồng, cho biết: "Bụi bay vào nhà, bám vào bàn ghế như lớp bột. Cứ vài tiếng đồng hồ tôi phải phun nước trước nhà một lần nhưng chẳng ăn thua gì. Còn bàn ghế, các vật dụng phải lau liên tục mới đón khách được".

Vì sao thi công nhiều đoạn đường mà không vị trí nào hoàn thiện? Một đội trưởng thi công ở đoạn gần Nhà máy thủy điện Đại Ninh nói: "Do không có mặt bằng". Trả lời PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết một phần diện tích 2 bên tuyến đường là đất rừng, phải chuyển mục đích, đưa ra khỏi 3 loại rừng. Mặt khác, dự án vướng vào đất của người dân đang sản xuất, chưa thống nhất được giá đền bù để làm thủ tục bồi thường. Theo vị này, việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự kiến phải hoàn thành vào cuối tháng 5.2025.

QL28B có nhiều đèo dốc khá nguy hiểm, công tác thi công cần được bảo đảm để du khách đi lại an toàn ẢNH: Q.H