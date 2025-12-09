Thi công xuyên đêm, khôi phục cấp điện hoàn toàn cho Phú Quốc

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ CB-CNV ngành điện trong suốt nhiều ngày căng mình giữa nắng gió, để dòng điện sớm trở lại với người dân và doanh nghiệp Phú Quốc.

Để khắc phục nhanh sự cố cáp ngầm, được sự đồng ý của tỉnh An Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai thi công đường dây 110kV trên không, với 4 khoảng trụ, từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu đến vị trí điểm sự cố ẢNH: HOÀNG KHÔI

Toàn cảnh khu vực thi công đường dây 110kV trên không ẢNH: HOÀNG KHÔI

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo EVNSPC, Công ty Điện lực An Giang, các nhà thầu và các đơn vị liên quan đều làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, với mục tiêu nhanh chóng cấp lại nguồn điện cho đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG KHÔI

Các đơn vị liên quan phối hợp đồng bộ, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công ẢNH: HOÀNG KHÔI

Công nhân Công ty Điện lực An Giang khẩn trương kéo dây, dựng trụ, nỗ lực cao nhất để sớm khôi phục dòng điện ẢNH: HOÀNG KHÔI

Dưới nắng gắt, những công nhân áo cam không quản ngại gian nan, dồn toàn lực để hoàn thành từng hạng mục theo đúng tiến độ ẢNH: HOÀNG KHÔI

Trên công trường vẫn miệt mài thi công dù mặt trời đã xuống biển ẢNH: HOÀNG KHÔI

Giữa gió biển và đêm tối, công trường vẫn sáng đèn. Những đôi tay không ngừng nghỉ của lực lượng thi công vẫn đều đặn hoàn thiện từng công đoạn ẢNH: HOÀNG KHÔI

Trong ánh đèn công trường, những công nhân điện lực tập trung cao độ, làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ khôi phục điện cho Phú Quốc ẢNH: HOÀNG KHÔI

Trước đó, song song với việc khẩn trương thi công đường dây 110kV, hàng chục máy phát điện cũng được EVNSPC huy động để tăng nguồn phát điện cho Phú Quốc ẢNH: HOÀNG KHÔI

Tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ CB-CNV ngành Điện miền Nam đã giúp công tác khắc phục sự cố hoàn thành vượt tiến độ 5 ngày. Thành quả này còn đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang; sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành. Đặc biệt là sự chia sẻ, đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân đặc khu Phú Quốc, cùng sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (SSO).