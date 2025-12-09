Thi công xuyên đêm, khôi phục cấp điện hoàn toàn cho Phú Quốc

Với tinh thần làm việc không quản ngày đêm, lực lượng kỹ sư, công nhân ngành điện cùng các đơn vị liên quan đã hoàn thành khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc, khôi phục cấp điện hoàn toàn cho đặc khu Phú Quốc (An Giang) vào đêm 5.12, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch.
Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy nỗ lực bền bỉ, trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ CB-CNV ngành điện trong suốt nhiều ngày căng mình giữa nắng gió, để dòng điện sớm trở lại với người dân và doanh nghiệp Phú Quốc.
Tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ CB-CNV ngành Điện miền Nam đã giúp công tác khắc phục sự cố hoàn thành vượt tiến độ 5 ngày. Thành quả này còn đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang; sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành. Đặc biệt là sự chia sẻ, đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân đặc khu Phú Quốc, cùng sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam (SSO).
