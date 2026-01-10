Thi hành án dân sự TP.HCM vận hành Trung tâm IOC

Sáng 10.1, tại TP.HCM, Thi hành án dân sự TP.HCM (TP.HCM) chính thức vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) trong lĩnh vực thi hành án dân sự, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu số và công nghệ phân tích thông minh.

Ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP.HCM), và ông Mai Lương Khôi (Thứ trưởng Bộ Tư pháp) cắt băng khánh thành Trung tâm IOC Thi hành án dân sự TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

IOC là mô hình trung tâm tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống, phần mềm nghiệp vụ khác nhau vào một nền tảng thống nhất.

Trên cơ sở dữ liệu được thu thập, hệ thống tiến hành phân tích, xử lý và hiển thị trực quan dưới dạng các biểu đồ, bảng thống kê, bản đồ số, cho phép lãnh đạo và các cấp quản lý theo dõi, giám sát toàn diện mọi hoạt động của đơn vị theo thời gian thực.

"Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác chỉ đạo tập trung, điều hành linh hoạt và ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, thay vì phương thức tổng hợp thủ công, rời rạc như trước đây", đại diện lãnh đạo Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết.

Theo Thi hành án dân sự TP.HCM, hệ thống IOC thi hành án dân sự được xây dựng trên cơ sở yêu cầu nghiệp vụ đặc thù của ngành, hướng tới mục tiêu tập trung hóa, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu toàn hệ thống; khắc phục tình trạng quản lý phân tán giữa các đơn vị địa phương; nâng cao tính thống nhất và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tư pháp và Cục Quản lý Thi hành án dân sự.

Dashboard hiển thị chính phục vụ công tác theo dõi, điều hành và báo cáo ẢNH: NGUYỄN ANH

Hệ thống bao gồm các nhóm chức năng trọng tâm như quản lý tài khoản và cơ cấu tổ chức, theo dõi và giám sát các chỉ số điều hành theo bộ chỉ số IOC thi hành án dân sự, trực quan hóa dữ liệu, thông báo và cảnh báo, hỗ trợ ra quyết định thông qua chatbot thông minh, dự báo xu hướng bằng trí tuệ nhân tạo, tổng hợp báo cáo theo biểu mẫu chuẩn và tích hợp quản lý nhiệm vụ.

Trong đó, chức năng theo dõi, giám sát chỉ số cho phép quản lý các chỉ số điều hành trọng yếu của toàn ngành, đồng thời thiết lập, giao và quản lý chỉ tiêu cho từng đơn vị, từng cấp.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự TP.HCM thông tin, trên nền tảng chung của IOC thi hành án dân sự toàn quốc, hệ thống IOC Thi hành án dân sự TP.HCM được triển khai kế thừa đầy đủ chức năng và dữ liệu, đồng thời thiết kế phù hợp với đặc điểm, hiện trạng phòng điều hành của đơn vị.

Theo đó, hệ thống có một dashboard hiển thị chính phục vụ công tác theo dõi, điều hành và báo cáo, cùng với khả năng cho phép mỗi người dùng xây dựng các dashboard riêng theo vai trò và nhu cầu sử dụng.

Dashboard hiển thị chính được thiết kế gồm bốn màn hình lớn, phản ánh toàn diện bức tranh công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Trong đó, màn hình thống kê thời gian thực kết nối trực tiếp với các phần mềm nền tảng số của ngành, hiển thị các chỉ số quan trọng như tỷ lệ việc thi hành xong trên số việc có điều kiện, tỷ lệ tiền thi hành xong trên số tiền có điều kiện, tổng số việc phải thi hành, tổng số việc thi hành xong, tổng số việc đang thi hành, tổng số việc hoãn thi hành, tổng số tiền thi hành xong, số lượng biên lai đã phát hành, số tiền biên lai thực thu, bình quân số việc và số tiền giải quyết trên mỗi chấp hành viên, số lượng quyết định thi hành án đã ban hành và quyết định ủy thác thi hành án.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự TP.HCM khẳng định việc đưa IOC Thi hành án dân sự TP.HCM vào vận hành không chỉ giúp nâng cao năng lực quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu, mà còn góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động thi hành án; hỗ trợ lãnh đạo các cấp nắm bắt kịp thời tình hình, phát hiện sớm những tồn tại, hạn chế để có giải pháp chỉ đạo phù hợp.

Đồng thời, hệ thống còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổng hợp, báo cáo theo biểu mẫu quy định, giảm áp lực cho đội ngũ công chức trong công tác thống kê, báo cáo định kỳ.