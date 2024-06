Thi lớp 10 tại TP.HCM: Thí sinh thích thú gì ở đề môn tiếng Anh?

Thí sinh hoàn thành môn thi ngoại ngữ tại Trường THCS Trương Công Định (Q.Bình Thạnh), chiều 6.6 NGỌC DƯƠNG

Đề thi nói về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng

Nói với Thanh Niên tại điểm thi lớp 10 Trường THPT Trưng Vương (Q.1), Đỗ Lê Thanh Tùy, học sinh Trường THCS Lê Lợi (Q.3), tấm tắc khen đề tiếng Anh thú vị, không chỉ là một bài kiểm tra mà thực sự "tiếp lửa" cho thế hệ trẻ. "Em thi chuyên sử nên vô cùng thích thú khi thấy đề thi năm nay lồng ghép tinh tế lịch sử nước nhà, đồng thời khuyến khích chúng em noi theo 5 điều Bác Hồ dạy trong những câu hỏi", nữ sinh nói.



"Trước giờ luyện đề, em chưa từng thấy một ngữ liệu đặc biệt đến thế này. Em tự tin đã làm tốt 70-80% bài thi", Tùy nói thêm.

Được biết, câu hỏi liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung yêu cầu thí sinh sắp xếp các vế sau thành câu hoàn chỉnh: "Every one of us / our beloved leader / set by Uncle Hồ / should follow the example", với câu trả lời gợi ý là "Every one of us should follow the example set by Uncle Hồ, our beloved leader" (tạm dịch: Ai trong chúng ta cũng nên noi theo tấm gương của Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của đất nước).

Trong khi đó, ở bài đọc, đề thi đề cập đến TP.Đà Nẵng, với miêu tả đây là một địa điểm du lịch tại miền Trung đáng để thăm thú vào kỳ nghỉ. Văn bản cũng đề cập đến các biểu tượng của thành phố này như bãi biển Mỹ Khê, Cầu Vàng và lễ hội pháo hoa quốc tế...

Bàn về chủ đề môi trường

Cũng dành nhiều quan tâm đến ngữ liệu đề thi, Đặng Kim Trang, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1), bày tỏ ấn tượng với bài đọc hướng dẫn người trẻ tiết kiệm năng lượng qua những cách như tắt đèn, rút các thiết bị điện khi không dùng đến, hoặc sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió. "Không chỉ là một bài đọc, nó còn là bài học thực tế khi nhà em cũng đang sử dụng điện mặt trời", Trang chia sẻ.

Đồng tình, Lâm Trí Khuê, học cùng trường, cho biết ngữ liệu đề cập đến tiết kiệm năng lượng và sống xanh giúp em nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Còn Lê Thanh Tuấn Anh, học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP.Thủ Đức), cho biết ngữ liệu trên giúp các bạn đồng trang lứa thay đổi phong cách sống theo hướng tích cực, từ đó thích ứng với hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Nguyễn Trần Minh Trị, học sinh Trường THCS Nam Sài Gòn (Q.7), thì cho rằng đề thi năm nay thiên về chủ đề môi trường, không chỉ ở bài đọc mà còn được cài cắm ở nhiều câu hỏi nhỏ. "Trước thực trạng ô nhiễm môi trường đang ở tình trạng báo động, em tin rằng những thông tin được đề cập khuyến khích chúng em đề ra những biện pháp hữu hiệu trong chính đời sống học đường", nam sinh nói.

Sau buổi thi ngữ văn và ngoại ngữ diễn ra trong hôm nay, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn toán và cũng là môn cuối trong vòng 120 phút vào sáng mai, 7.6. Nếu có đăng ký thi môn chuyên, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi vào chiều mai trong 150 phút tại một số điểm thi nhất định.

Ngay sau khi kỳ thi lớp 10 kết thúc, Sở GD-ĐT sẽ thành lập hội đồng chấm thi và huy động hàng ngàn giáo viên làm giám khảo. Dự kiến ngày 20.6, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm thi lớp 10; ngày 24.6 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp; và ngày 10.7 sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 thường.