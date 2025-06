Thi lớp 10 TP.HCM: Gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh

* Đề thi môn tiếng Anh

Gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh kỳ thi lớp 10 TP.HCM





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C A B B A C B C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A A C A C B C A D 21 22 23 24 25 26 27 28 C B T F F T B A

29. attraction

30. pleasant

31. preparing

32. Amazingly

33. scientists

34. damaging

35. provide information

36. provides an opportunity

37. Our car broke down on the way to the beach.

38. Unless he catches the first metro, he will be late for the conference.

39. She hasn't written to her grandparents since last April.

40. It was such awful weather that we couldn't go picnicking as planned.

Lê Minh Hồng Đức

(Trường THPT Vĩnh Viễn, TP.HCM)

Kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm 2025 có 76.435 thí sinh dự thi (giảm 27.330 em so với năm trước), với chỉ tiêu là 70.070 học sinh vào 115 trường THPT công lập.

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 6-7.6 tại 142 điểm thi gồm 132 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên với tổng cộng 3.277 phòng thi.

Thí sinh sau khi kết thúc bài thi môn tiếng Anh chiều nay ảnh: Đào Ngọc Thạch

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn, Sở GD-ĐT đã huy động 9.548 giáo viên coi thi cùng 1.846 nhân viên hỗ trợ và áp dụng quy trình bảo mật, an ninh tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT.