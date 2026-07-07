Thí sinh bị thu tiền khi nhận giấy kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh ngơ ngác vì khoản phí "lạ" để nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT

Theo phản ánh của thí sinh tự do tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, khi đến nhận giấy chứng nhận kết quả thi tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (P.Thanh Liệt, Hà Nội) đã bị yêu cầu phải nộp 10.000 đồng. Từng tham gia dự thi và nhận giấy chứng nhận ở những năm trước hoàn toàn miễn phí, thí sinh này không khỏi bất ngờ và hoài nghi về khoản thu này so với quy chế thi hiện hành của Bộ GD-ĐT.

Trường THPT Trần Hưng Đạo, nơi thí sinh phải nộp 10.000 đồng khi đến lấy giấy chứng nhận kết quả thi Ảnh: LONG QUYỀN

Chia sẻ với phóng viên, N.T.D, một thí sinh tự do dự thi tại Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết: "Em vào phòng, xuất trình căn cước và số thứ tự để lấy kết quả. Sau đó, họ yêu cầu nộp 10.000 đồng phí trả kết quả.

Thấy vô lý, em có hỏi người đàn ông thu tiền: 'Trước đây em lấy giấy báo điểm tại Trường THPT Chu Văn An không mất tiền, sao giờ ở đây lại thu?'. Nghe vậy, anh này liền tỏ thái độ bực dọc, bảo rằng năm ngoái do Sở GD-DT in ấn rồi phát về, năm nay điểm phát phải tự in ấn nên thu tiền".

Để xác minh thực trạng, phóng viên đã trong vai người thân đến nhận hộ giấy chứng nhận kết quả thi cho cháu là thí sinh dự thi tại Trường THPT Trần Hưng Đạo. Tại đây, chúng tôi được một người phụ nữ dẫn vào căn phòng, trong đó có một người đàn ông đang cùng làm nhiệm vụ cấp phát.

Trao đổi với chúng tôi, nữ cán bộ trên cho biết, theo quy định, chỉ bố mẹ hoặc người thân ruột thịt trong gia đình mới được lấy giấy hộ. Khi đó, đơn vị này sẽ đối chiếu thông tin để tiến hành phát giấy. Trường hợp thí sinh trực tiếp đến lấy giấy, chỉ cần mang căn cước công dân.

Hỏi về các khoản chi phí khi lấy giấy chứng nhận kết quả điểm thi tại đây, người phụ nữ này cho biết, thu 10.000 đồng.

Khi phóng viên thắc mắc đây là khoản phí gì để chuẩn bị sẵn tiền cho cháu, hôm sau thí sinh sẽ đến lấy giấy, người đàn ông ngồi cạnh đỡ lời bằng lập luận cũ: "Như mọi năm, sở sẽ cấp toàn bộ giấy tờ về cho nhà trường tự phát nhưng năm nay nhà trường phải in ấn và đóng dấu toàn bộ hồ sơ cho thí sinh nên đó là phí in ấn".

Sở GD-ĐT Hà Nội nói gì?

Trước sự việc trên, một đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sở không quy định thu những khoản thu khi thí sinh đến lấy giấy chứng nhận kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT.

Người đàn ông tại Trường THPT Trần Hưng Đạo lý giải, việc thu phí 10.000 đồng là do trường phải tự in ấn cho thí sinh

Ảnh: ĐÌNH HUY

Vị đại diện trên cho biết, theo quy chế thi, thí sinh tự do đăng ký ở đâu sẽ làm các thủ tục và tiếp nhận thông tin ở đó. Giấy chứng nhận kết quả sẽ do điểm tiếp nhận, in ấn.

Về việc trường thu phí in ấn khi thí sinh tự do đến nhận giấy chứng nhận kết quả tại điểm thi, vị đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, theo đúng quy chế của Bộ GD-ĐT, sẽ không có chuyện thu phí khi thí sinh đến lấy kết quả.

"Sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh sự việc. Chúng tôi trao đổi lại với nhà trường, nếu có tình trạng này sẽ yêu cầu dừng lại và hoàn trả lại cho thí sinh", vị này nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Đình Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, cho biết ông đang đi công tác và có thể cán bộ tại trường hiểu nhầm giữa in sao học bạ và trả kết quả điểm thi.

"Tôi đã nhận được phản ánh và tôi đã yêu cầu ban tuyển sinh gửi trả lại cho các thí sinh", ông Hà nói.