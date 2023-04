Thí sinh 'Britain's Got Talent' gây sốc với màn 'tự thiêu' giải rubik

Trong đêm thi vòng loại Britain's Got Talent tối 16.4, người xem được phen thót tim trước tiết mục của chàng trai 35 tuổi tên Thomas Vu. Sau khi giới thiệu sơ lược về bản thân, Thomas Vu nói rằng: "Tôi sẽ cho mọi người thấy việc chơi rubik có thể thú vị tới dường nào". Sau đó, Thomas Vu bôi gel chống cháy lên toàn cơ thể rồi nhờ nhân viên trường quay châm lửa đốt mình. Trong tình trạng toàn thân bốc cháy ngùn ngụt, Thomas Vu bắt đầu xoay rubik.

Thomas Vu xoay rubik trong trong tình trạng toàn thân bốc cháy ngùn ngụt

Chứng kiến màn trình diễn điên rồ của nam thí sinh, bốn vị giám khảo lẫn khán giả trường quay đều rơi vào trạng thái sốc và ngỡ ngàng. Nhiều người giật thót khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Người "cứng cựa" nhất trong dàn giám khảo là Simon Cowell cũng phải "mắt chữ A mồm chữ O". Trong khi đó, giám khảo Amanda Holden thì ngồi bật dậy khỏi ghế của mình. Hàng nghìn khán giả ở trường quay đã kinh ngạc không thể thốt lên lời khi chứng kiến Thomas đi quanh sân khấu và giải rubik như một ngọn đuốc sống.

Xuyên suốt tiết mục này, 2 MC của Britain's Got Talent phải liên tục lặp lại cảnh báo: "Quý vị khán giả ở nhà tuyệt đối không nên thử hành động này". Sau đúng một phút xoay rubik thành công, Thomas Vu được nhân viên hậu đài chạy tới dập lửa. Anh hoàn toàn không bị bỏng, tinh thần cũng ở trạng thái rất bình tĩnh, minh mẫn. Chỉ khi đó, bốn vị giám khảo Simon Cowell, Amanda Holden, Bruno Tunioli và Alesha Dixon mới thở phào nhẹ nhõm và nhận xét rằng đây là một phần thi "siêu thực" và điên rồ nhất mà họ được chứng kiến. Thomas Vu được cả bốn giám khảo đồng ý cho đi tiếp vào vòng trong.

Giám khảo Simon Cowell đứng hình với màn trình diễn liều lĩnh của Thomas Vu

Nhiều khán giả không tin vào mắt mình khi chứng kiến Thomas Vu đi lại giải rubik như ngọn đuốc sống trên sân khấu

Được biết, ngoài đời, Thomas Vu là một cascadeur, người đóng thế chuyên nghiệp. Vì vậy, anh rất am hiểu về các vật liệu chống cháy, kỹ xảo biểu diễn nên mới có thể liều lĩnh thực hiện phần thi táo bạo này tại Britain's Got Talent. Tuy nhiên, màn "tự thiêu giải rubik" của anh chàng đang bị một số cư dân mạng chỉ trích và phản ứng kịch liệt. Trang The Sun ghi nhận đã có hàng loạt status, bình luận trên mạng xã hội Twitter cho rằng Thomas Vu đã mang đến tiết mục "nguy hiểm một cách lố bịch".

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng quay sang chỉ trích ban tổ chức Britain's Got Talent cũng như nhà đài đã phê duyệt cho tiết mục này lên sóng. Bởi lẽ, Britain's Got Talent là một chương trình giải trí dành cho gia đình. Khi chứng kiến những gì xảy ra trên tivi, trẻ em dễ có xu hướng bắt chước làm theo và tự châm lửa bản thân là một hành động quá đỗi nguy hiểm.

Thomas Vu được cách lửa bằng một lớp gel chuyên biệt nên anh không bị bỏng

"Britain's Got Talent đã không cân nhắc chiếu cảnh một anh chàng tự thiêu khi giải khối rubik. Họ không nghĩ đến việc trẻ em bị ấn tượng khi xem phần thi này", một tài khoản Twitter nhận xét. Có người thì bình luận: "Xin lỗi, nhưng việc chiếu cảnh người đàn ông tự thiêu trong một chương trình cho cả gia đình xem là không thể chấp nhận được, ngay cả khi họ nói 'đừng thử điều này ở nhà'", "Điều này thật vô trách nhiệm và lẽ ra không được phép trên chương trình có trẻ em xem"... Nữ diễn viên người Anh Rachel Lekovac cũng chỉ trích tiết mục này với nhận xét: "Tự thiêu không phải là sự giải trí".

Britain's Got Talent là chương trình tìm kiếm tài năng ăn khách do Simon Cowell sáng tạo. Chương trình lên sóng truyền hình lần đầu vào năm 2007 nay đã duy trì được đến mùa thứ 16. Chung kết Britain's Got Talent mùa 16 sẽ diễn ra vào ngày 4.6 với giải thưởng dành cho người chiến thắng là 250.000 bảng Anh (gần 7,3 tỉ đồng).