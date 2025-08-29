Thí sinh có nên từ chối xác nhận nhập học để xét tuyển bổ sung?

Trước băn khoăn này, thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, tư vấn: Thời điểm đặt nguyện vọng có thể đó là ngành học các em yêu thích, nhưng sau một thời gian lại có thay đổi. Nhiều thí sinh còn lo lắng trúng tuyển nguyện vọng 5 liệu có danh giá bằng nguyện vọng 1, 2 không. Các em cần tỉnh táo xem xét nguyện vọng trúng tuyển có phải là ngành các em mong muốn, tâm huyết hay không? Nếu đúng thì cho dù nó là nguyện vọng thứ 5 hay 10 cũng không nên thay đổi mà hãy xác nhận nhập học. Nếu em bỏ để xét tuyển bổ sung mà không xác nhận nhập học thì chưa chắc đã đậu vì chỉ tiêu có thể đã hết.

Các em trúng tuyển bằng phương thức nào, nguyện vọng nào thì cũng đều được học tập chung trong một chương trình đào tạo, một môi trường học tập, cơ hội thành công đều như nhau nếu có sự nỗ lực, nghiêm túc trong học tập.

Nếu trúng tuyển vào ngành chưa thực sự yêu thích thì các em cũng có thể cân nhắc xét tuyển bổ sung nhưng cơ hội trúng tuyển đợt này không còn nhiều do chỉ tiêu còn rất ít.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, chia sẻ: Trong mấy ngày vừa qua có bạn đăng ký 9-10 nguyện vọng nhưng không đậu tất cả. Lúc này các em phải tìm cơ hội ở đợt bổ sung. Nhưng xét tuyển bổ sung là con đường hẹp và rất nhiều người đi.

Với thí sinh đã trúng tuyển vào ngành học phù hợp dù chưa phải trường mình yêu thích nhất, các em vẫn nên xác nhận nhập học, vì quan trọng nhất đó là ngành em yêu thích. Ngược lại, nếu các em muốn chọn ngành, trường thực sự yêu thích, muốn gắn bó lâu dài thì có thể tham gia xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, đợt xét nguyện vọng bổ sung thường có điểm chuẩn cao hơn đợt 1 nên nếu các em lựa chọn sai, rất dễ mất cơ hội trúng tuyển.

