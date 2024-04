Thí sinh đừng ngại việc đặt mục tiêu cao

Trong video "Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi" hôm nay, thủ khoa Ngô Lê Sơ Ni, Trường ĐH Giao thông vận tải, phân hiệu TP.HCM, sẽ "bật mí" về chìa khóa đặt mục tiêu để chiến thắng kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đừng ngại việc đặt mục tiêu cao | Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi

Vậy vì sao dám đặt mục tiêu cao hơn so với vùng an toàn lại là bí quyết giúp Sơ Ni chiến thắng được kỳ thi tốt nghiệp THPT? Về vấn đề này, Sơ Ni cho biết khi dám đặt mục tiêu cao hơn so với vùng an toàn thì từ đó sẽ cố gắng cho mục tiêu của bản thân mình.

Thủ khoa Ngô Lê Sơ Ni, Trường ĐH Giao thông vận tải, phân hiệu TP.HCM NVCC

Sơ Ni kể: "Trong quá trình luyện thi, những giai đoạn đầu điểm mình chỉ đạt tầm 7 - 8 điểm. Và mình biết nếu với số điểm đó không thể nào đậu vào ngành và trường bản thân yêu thích. Và mình biết chỉ cần đặt một mục tiêu cao hơn và cố gắng hết mình với nó thì sẽ đạt được".

Với Sơ Ni việc đặt mục tiêu có 2 tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên đó là mục tiêu đặt ra phải cụ thể, rõ ràng. "Mình thấy khá nhiều bạn khi được hỏi là muốn mình thi được bao nhiêu điểm, các bạn thường hay bảo là 25+ hoặc 26+… nhưng đó không phải là con số cụ thể. Bởi vì với mình khi thi đại học 8,75 điểm rất khác so với 9 điểm. Vì vậy, cần đặt ra cho bản thân một mục tiêu với con số cụ thể để từ đó có phương pháp học hiệu quả hơn", cô nàng thủ khoa chia sẻ.

Tiêu chí thứ hai Sơ Ni cho biết đó chính là đặt mục tiêu cao hơn với khả năng hiện tại, nhưng vẫn nằm trong ngưỡng đạt được. Cô nàng kể: "Khi mình bắt đầu luyện đề, khả năng của bản thân chỉ 8 điểm, nhưng tại sao mình lại đặt mục tiêu là 9 điểm mà không phải là con số khác? Bởi vì mình có khả năng học toán và cảm giác rằng bản thân có thể cải thiện điểm từ 8 lên 9. Bên cạnh đó, mình cũng mong muốn số điểm cao nhất có thể đạt được là 9, nên mình đặt mục tiêu như vậy. Hơn nữa, mục tiêu là do các bạn đặt ra, tại sao mình không thử đặt cao hơn và từ đó cố gắng để đạt được".

