Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trình diễn bikini 'bốc lửa' trong đêm bán kết

Tối 17.6, bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 diễn ra tại đảo Trí Nguyên (Khánh Hòa). Trong đêm tranh tài, top 43 lần lượt trải qua các vòng thi như giới thiệu bản thân, trình diễn bikini và trình diễn trang phục dạ hội, dưới sự đánh giá của dàn giám khảo gồm MC Quỳnh Hoa, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid…

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam còn có sự góp mặt của dàn người đẹp quốc tế, gồm Miss Cosmo South Africa 2025 - Pale Legoabe, Miss Cosmo Cambodia 2025 - Sreypii Phorn, Miss Cosmo Colombia 2025 - Dayana Cárdenas, Miss Cosmo Brazil 2025 - Gabriela Borges, Miss Cosmo Thailand 2025 - Mooham Chotinapha Kaewjarun…

Dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 khoe sắc trong tiết mục đồng diễn Ảnh: Kiếng Cận Team

Mở đầu chương trình, các thí sinh đồng loạt xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đồng diễn của nhà thiết kế Khang Trịnh, gây ấn tượng bởi sự tự tin sau quãng thời gian rèn luyện tại chương trình thực tế Cosmo Camp. Sau đó, họ lần lượt giới thiệu, chia sẻ câu chuyện của bản thân trong vòng 30 giây. Trên sân khấu, nhiều ứng viên ghi điểm bởi phần chia sẻ truyền cảm hứng như Phương Linh, Minh Nhàn, Triều Tiên, Thùy Vi… song cũng có nhiều ứng viên chưa hoàn thành trọn vẹn bài thi, điển hình như Mai Anh, Huế Anh...

Các thí sinh truyền tải thông điệp ý nghĩa thông qua phần giới thiệu bản thân Ảnh: Kiếng Cận Team

Phần thi bikini của dàn ứng viên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Các thí sinh trở lại sân khấu với phần thi bikini. 43 cô gái xuất hiện trong trang phục nhiều màu sắc, tự tin sải bước trên nền nhạc ca khúc Cây đèn thần do Thủy Bùi trình diễn. Có thể thấy sau quá trình rèn luyện, các ứng viên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho thấy sự tiến bộ hơn trong kỹ năng catwalk. Bên cạnh đó, nhiều ứng viên được đánh giá cao về mặt hình thể như Hoàng Kim Ngân, Nguyễn Lan Anh, Ngô Thị Mỹ Hải, Thùy Vi…

Sắc vóc gợi cảm của dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ảnh: Kiếng Cận Team

Ngô Mỹ Hải gây ấn tượng bởi vóc dáng chuẩn với số đo ba vòng 84-59-90, cùng kinh nghiệm trình diễn. Cô từng giành Á khôi Du lịch Việt Nam Ảnh: Kiếng Cận Team

Lan Anh đến từ Bắc Ninh, hoạt động trong vai trò diễn viên. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 77-58-93 Ảnh: Kiếng Cận Team

Quỳnh Trang có nhiều kinh nghiệm "chinh chiến" tại các cuộc thi nhan sắc Ảnh: Kiếng Cận Team

Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Nguyễn Thị Thùy Vi từng đăng quang Hoa hậu Thần tượng Việt Nam 2024. Cô gái quê Vĩnh Long sở hữu chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng 85-61-94 Ảnh: Kiếng Cận Team

Sau phần thi bikini, các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tiếp tục bước vào phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Đây là cơ hội để top 43 thể hiện bản lĩnh và phong thái của một đại diện nhan sắc thời đại mới. Các cô gái đa phần chọn thiết kế váy xẻ cao với chi tiết đính kết bắt mắt giúp khoe đôi chân dài cùng nhan sắc rạng rỡ.



Dàn thí sinh trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội Ảnh: Kiếng Cận Team

Cuối đêm bán kết, ban tổ chức chính thức công bố chủ nhân của các giải thưởng phụ. Thí sinh Nguyễn Thị Thùy Vi thắng giải Cosmo Best Body Award, thí sinh Hoàng Kim Ngân thắng giải Cosmo Best Face Award. Trong khi đó, giải Cosmo Best Smile Award được trao cho Đỗ Cẩm Ly.

Ngoài ra, top 5 Người đẹp biển chính thức lộ diện, gồm Hoàng Kim Ngân, Mai Anh, Nguyễn Thị Thùy Vi, Ngô Thị Mỹ Hải và Nguyễn Lan Anh. Cô gái giành chiến thắng giải thưởng này sẽ được công bố trong đêm chung kết diễn ra ngày 21.6.