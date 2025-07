Thí sinh hồi hộp chờ kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh trước giờ làm bài thi tốt nghiệp THPT ẢNH: NHẬT THỊNH

Áp lực hơn sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh lớp 12 tại TP.HCM cho biết đang áp lực, hoang mang về điểm số của bản thân cùng nỗi mông lung không biết nên chọn nguyện vọng, trường ĐH nào cho phù hợp.

"Hiện tại em thấy hơi buồn bởi bài làm không được như ý muốn và phải lo thêm phần chọn trường và nguyện vọng. Em cũng cảm thấy áp lực hơn vì sợ điểm thi thấp hơn bạn bè đồng trang lứa và lo lắng không biết nên làm sao nếu điểm thấp", Đinh Nguyễn Ngọc Hạnh, học sinh lớp 12 Trường THPT Hàn Thuyên, P.Phú Nhuận, TP.HCM (Q.Phú Nhuận cũ), tâm sự.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Thanh Vy, học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt, xã Đông Thạnh, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ), cho biết lúc ôn luyện luôn làm bài trên lớp "rất tốt" và khá tự tin vào năng lực của bản thân, song làm bài thi lại không như mong đợi. Vy lo lắng sẽ trượt nguyện vọng 1 hay tệ hơn nữa là không thể đậu nguyện vọng nào. "Em xét tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh) với nguyện vọng đỗ vào Trường ĐH Sài Gòn (TP.HCM)", Vy kể.

Chuyên gia nhận định Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 thấp

Sau buổi thi môn tự chọn, nhiều thí sinh cho rằng đề môn lý, hóa năm nay khá dễ và tự tin đạt điểm cao, còn với môn tiếng Anh các bạn chỉ có thể nhắm điểm ở mức trung bình. Đây cũng là điều khiến nhiều thí sinh xét tổ hợp có toán, tiếng Anh lo ngại điểm thấp hơn những thí sinh chỉ xét tổ hợp có lý, hóa, chẳng hạn như A00 (toán, lý, hóa), trong đó có Thanh Vy, nữ sinh dự kiến chỉ đạt điểm toán, tiếng Anh ở mức 5-6, bộc bạch.

Kỳ vọng vào xét tuyển học bạ

Đối mặt với đề thi một số môn được cho là khó, nhiều sĩ tử chia sẻ không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH. Thay vào đó, một số thí sinh chọn chuyển hướng hy vọng sang các phương thức xét tuyển khác, trong đó có dùng học bạ như trường hợp của Ngọc Hạnh, nữ sinh có nguyện vọng vào học tại Trường ĐH Sài Gòn.

Lê An Quỳnh, học sinh lớp 12 Trường THPT Trung Lập, xã Thái Mỹ, TP.HCM (H.Củ Chi cũ), chia sẻ em chọn tổ hợp xét tuyển là C00 (văn, sử, địa). An nói khá trông chờ vào điểm thi, đặc biệt là điểm môn văn vì em đã thể hiện khá tốt trong bài làm thi đó, tuy vậy An vẫn lo lắng vì khá mơ hồ về điểm số. Dù em đã hoàn thành kỳ thi khá tốt nhưng theo An cho biết, hy vọng lớn nhất của em vẫn là xét tuyển bằng học bạ vì em lo điểm thi tốt nghiệp THPT không đủ cạnh tranh.

Tuy không quá áp lực về điểm số trong kỳ thi tốt nghiệp THPT song Hồ Ngọc Phương Vy, học sinh Trường THPT Hàn Thuyên, P.Phú Nhuận, TP.HCM (Q.Phú Nhuận cũ), thú nhận em biết năng lực bản thân tới đâu nên chỉ hy vọng đủ điểm để tốt nghiệp. Vy kể thêm, trước đó đã tham khảo điểm chuẩn các trường ĐH vào những năm trước và khá tự tin vào điểm học bạ trong 3 năm THPT, vì thế em nghĩ bản thân vẫn có cơ hội đỗ ĐH bằng phương thức xét học bạ.

Ngày 16.7 công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 Theo quy định của hội đồng chấm thi các tỉnh, thành phố, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT bắt đầu từ ngày 5 - 13.7. Đúng 8 giờ ngày 16.7, các hội đồng thi công bố kết quả thi.