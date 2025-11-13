Thí sinh IELTS bất ngờ bị sửa điểm vì 'sự cố kỹ thuật', IELTS nói gì?

Từ chiều 12.11 đến khuya cùng ngày ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh bị sửa điểm IELTS ở kỳ thi cũ từng tham dự ẢNH: SHUTTERSTOCK

Có thí sinh bị sửa điểm IELTS thi từ 2023

Theo thống kê sơ bộ của Thanh Niên, có ít nhất hàng chục thí sinh Việt phản ánh rằng mình đã nhận được thư điện tử từ Hội đồng Anh và IDP, với tiêu đề: "Cập nhật quan trọng về kết quả thi IELTS của bạn". Trong thư, các đối tác của kỳ thi thông tin vì "sự cố kỹ thuật" nên một số bài thi IELTS đã bị ảnh hưởng. Sự cố này dẫn đến việc điểm ở một hoặc cả hai kỹ năng nghe, đọc của thí sinh bị thay đổi so với kết quả đã cấp trước đó.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì điểm thi ban đầu của bạn không được tính toán chính xác và chân thành xin lỗi vì bất kỳ bất tiện nào việc này có thể gây ra", văn bản nêu, đồng thời lưu ý phiếu điểm cũ của thí sinh sẽ không còn giá trị sử dụng.

Đồng thời, các đối tác của IELTS đã đề xuất hai phương án giải quyết cho các thí sinh bị ảnh hưởng, bao gồm hoàn lệ phí thi hoặc được thi lại miễn phí ở một ngày khác. Hạn chót xác nhận là trước ngày 1.5.2026.

Trao đổi với Thanh Niên, những thí sinh bị sửa lại điểm đều cho biết đã thi IELTS trên máy tính và không chứng kiến dấu hiệu bất thường nào trong suốt quá trình tham dự kỳ thi. Một số thí sinh trong nhóm này cũng chọn thi lại tiếp vì điểm cũ không đạt như mong muốn.

Từng thi vào tháng 12.2023, N.M.H, 19 tuổi, chia sẻ vào lúc 15 giờ 33 hôm 12.11, anh đột ngột nhận thư điện tử từ Hội đồng Anh, thông báo kết quả thi đã có, dù lần cuối anh dự thi là gần 2 năm trước. Sau 12 phút anh nhận thêm một thư điện tử khác cũng từ phía Hội đồng Anh, trong đó mới đề cập đến "sự cố kỹ thuật" khiến H. bị "chấm hụt" 0,5 điểm ở phần thi đọc. Việc sửa điểm, vì thế, giúp điểm kỹ năng đọc và tổng điểm của H. tăng hơn trước.

"Nhưng việc nâng điểm này không giúp ích gì nữa, vì sau đó tôi đã thi lại thêm lần nữa và dùng kết quả mới để xét tuyển vào ĐH", H. chia sẻ. Anh cũng nhận định các đơn vị tổ chức thi "không chuyên nghiệp" vì gần 2 năm sau mới gửi kết quả thi đúng với năng lực của thí sinh, trong khi chứng chỉ này chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng 2 năm kể từ ngày thi.

"Điều này khiến cuộc thi rất mất uy tín", nam sinh nói.

Tuy nhiên, H. nhận định cách xử lý của IELTS "thỏa đáng", do thí sinh vừa được hỗ trợ cấp chứng chỉ mới, vừa được hoàn lệ phí hoặc thi lại miễn phí.

Thông báo do các đối tác của IELTS gửi đến thí sinh Việt Nam, trong đó bài thi bị ảnh hưởng sớm nhất là từ năm 2023 ẢNH: NVCC

Thầy Nguyễn Hoàng Anh, giáo viên dạy tiếng Anh tại TP.HCM, cũng là một thí sinh đã bị ảnh hưởng khi chọn thi ở Hội đồng Anh. Nam giáo viên kể anh đã thi vào giữa tháng 5.2024 và lúc đó chắc mẩm điểm phần thi viết phải ở mức 8.5 hoặc 9.0. Nhưng lúc nhận điểm, kết quả thời điểm đó chỉ là 7.0, thấp hơn tới 1,5 điểm so với kết quả mà đơn vị tổ chức vừa gửi tới thầy.

"Lúc đó tôi có dự định phúc khảo nhưng nghĩ lại thi máy thì làm sao kỹ năng đọc chấm sai được, chắc do mình quên điền đáp án nên cuối cùng lại thôi", thầy Hoàng Anh chia sẻ. Sau đó ít lâu, vào tháng 8, nam giáo viên đã tiếp tục thi lại và lần này đạt trọn vẹn 9.0 IELTS ở phần thi đọc như kỳ vọng.

Theo thầy Hoàng Anh, sự cố này ít nhiều ảnh hưởng tới uy tín của kỳ thi IELTS, nhất là với nhóm học sinh dùng chứng chỉ IELTS để xét tuyển ĐH hoặc du học. "Nhiều em chỉ có thể thi một lần và nếu đạt kết quả thấp hơn do sự cố kỹ thuật này, các em có khả năng đã bị lỡ mất cơ hội", nam giáo viên tiếc nuối.

Một thầy giáo vừa tốt nghiệp tại Anh mới đây cũng nhận tin kết quả thi đọc ở IDP hồi tháng 9 năm ngoái của thầy tăng thêm 1.0, lên 9.0 IELTS. "Lúc đó tôi chỉ hơi buồn vì không biết mình đã làm sai chỗ nào. Sau sự cố này, tôi mất nửa lòng tin với kỳ thi IELTS", vị này chia sẻ.

Tuy nhiên, nam giáo viên cũng cho rằng phương án hiện tại là giải pháp tốt nhất IELTS có thể thực hiện. Ông cũng kêu gọi thí sinh đừng vì một sự cố mà bài trừ cả bài thi, vì thực tế các đơn vị tổ chức thi IELTS "minh bạch trong thông báo, vì nếu không nói cũng không ai biết". "Bài thi IELTS vẫn có độ tin cậy, tạo cơ hội cho thí sinh tư duy và luôn được đầu tư nghiên cứu để cải tiến", nam giáo viên cho hay.

Cá biệt, sau khi điểm được sửa, kết quả tổng quan của một thí sinh đã được nâng từ 8.5 lên 9.0. Đó là trường hợp của nam giáo viên Lê Ngọc Quân, hiện dạy khoa học bằng tiếng Anh và IELTS, vừa thi ở IDP hồi cuối tháng 2. Trước đó vì chưa đạt được điểm như mong muốn, nam giáo viên chia sẻ đã phải đăng ký thi lại một kỹ năng (One Skill Retake) cũng như thi thêm vài lần nữa.

"Nhìn chung, tôi đánh giá cách xử lý của IELTS khá văn minh, bởi bản thân tôi không biết đến lỗi được nêu nhưng họ vẫn trung thực thông báo và có giải pháp trả lại lệ phí thi", thầy Quân chia sẻ.

Sự cố nội bộ chiếm chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu

Trong thư gửi đến những thí sinh bị ảnh hưởng, các đối tác của IELTS có đính kèm đường dẫn đến một trang web trả lời những câu hỏi về "sự cố kỹ thuật" nêu trên. Trên trang này, IELTS cho biết đã xác định "sự cố kỹ thuật" khiến một số thí sinh nhận được kết quả sai, song tỷ lệ nhóm này chiếm chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu.

"Sự cố đã được khắc phục hoàn toàn và các biện pháp bảo vệ bổ sung đã được áp dụng để ngăn chặn việc này tái diễn", IELTS thông tin, cho biết thêm đây là "sự cố kỹ thuật nội bộ trong hệ thống", không liên quan đến bất kỳ hành vi tấn công an ninh mạng nào. "Dữ liệu cá nhân của bạn vẫn an toàn và được bảo vệ khỏi việc bị truy cập hoặc sử dụng trái phép", đơn vị này khẳng định.

Đông đảo thí sinh tham dự ngày hội IELTS tổ chức vào năm 2024 tại TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG

IELTS cũng cho biết ngay khi phát hiện lỗi tổ chức này đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xác định nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng để khắc phục hậu quả và đảm bảo từ nay sẽ không còn ai bị tác động tiêu cực nữa. IELTS nói thêm đã gửi thông báo chính thức đến các ĐH, nhà tuyển dụng, cơ quan nhập cư nơi những thí sinh bị ảnh hưởng nộp điểm IELTS cũ.

Tổ chức này cũng sẵn lòng cung cấp thêm tài liệu hỗ trợ hoặc thư giải thích về sự việc cho cơ sở giáo dục hoặc cơ quan chức năng.

"Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát chất lượng và các thực hành quản lý minh bạch để đảm bảo các bài thi IELTS đều công bằng và chính xác. Điều này bao gồm việc kiểm tra mọi sai sót trong quá trình xử lý hay chấm điểm bài thi, nhờ đó chúng tôi mới phát hiện ra sự cố lần này. Xin yên tâm rằng chúng tôi đã xử lý vấn đề này với sự cẩn trọng và ưu tiên cao nhất...", trang web nêu.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, việc điểm thi IELTS bị điều chỉnh không chỉ diễn ra ở mỗi Việt Nam. Như nền tảng mạng xã hội Reddit, chủ đề r/IELTS thu hút 97.000 thành viên vài giờ qua ghi nhận không ít bài viết của người dùng trên toàn cầu về việc bị sửa điểm thi.

Ông Michael Goodine, chuyên gia về các kỳ thi tiếng Anh hiện công tác ở Hàn Quốc, cũng viết trên mạng xã hội Linkedin rằng: "Các đối tác của IELTS đã dành cả buổi tối để liên hệ với thí sinh trên toàn thế giới nhằm thông báo về việc thay đổi kết quả thi... Có vẻ như phần thi đọc bị ảnh hưởng nhiều nhất - thậm chí có thể là phần duy nhất bị tác động - theo những gì tôi được biết đến thời điểm hiện tại".