Giáo dục

Thí sinh nào nên chọn học IT trong bối cảnh công nghệ thay đổi chóng mặt?

Hà Ánh
02/03/2026 18:29 GMT+7

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi chóng mặt như hiện nay, thí sinh có tố chất nào nên chọn học các ngành công nghệ thông tin (IT) và công nghệ nói chung?

Ngày 3.3, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Học các ngành công nghệ thời bùng nổ AI". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Thí sinh nào nên chọn học IT trong bối cảnh công nghệ thay đổi chóng mặt? - Ảnh 1.

Thí sinh đặt câu hỏi về chọn ngành trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên tại Đồng Tháp

ảnh: nhật thịnh

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, năm 2025 số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) đạt 222.454, tăng 41.881 so với năm trước. Trong đó, các ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin có 54.359 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, tăng 2.183 thí sinh so với năm 2024. Ngành trí tuệ nhân tạo cũng chứng kiến sức hút mạnh mẽ với 2.754 thí sinh đăng ký - con số vượt xa năm trước. Điều đó cho thấy khối ngành công nghệ, trong đó công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vẫn luôn là những ngành "hot".

Trong chương trình, đại diện các trường ĐH sẽ lý giải sức hút của ngành công nghệ thông tin và công nghệ thông qua số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển các năm gần đây. Đồng thời, chia sẻ thông tin mới nhất về cách thức tuyển sinh, xu hướng ngành nghề, cơ hội việc làm liên quan lĩnh vực này trong năm 2026. Đặc biệt, chuyên gia chương trình sẽ lưu ý với thí sinh những yếu tố cần có khi học các ngành công nghệ thông tin và công nghệ nói chung trong bối cảnh công nghệ thay đổi chóng mặt như hiện nay.

Chương trình sẽ cung cấp cho quý độc giả những thông tin bổ ích nhằm giúp thí sinh khám phá lộ trình trở thành những công dân số bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục và dẫn đầu trong thời đại bùng nổ AI. Chương trình diễn ra theo 3 khung giờ:

* Đợt 1 (10-11 giờ) gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường, giảng viên Khoa học dữ liệu và hệ thống thông tin Trường ĐH Việt Đức;
  • Tiến sĩ Trương Thành Công, Trưởng khoa Khoa học dữ liệu Trường ĐH Tài chính-Marketing;
  • Thạc sĩ Nguyễn Đặng Thế Vinh, Khoa Kỹ thuật và Khoa học máy tính Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn.

* Đợt 2 (14-15 giờ) gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
  • Thạc sĩ Vương Văn Khởi, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM;
  • Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

* Đợt 3 (15 giờ 15-16 giờ 15) gồm các chuyên gia:

  • Tiến sĩ Lê Quang Minh, Trưởng bộ môn xử lý ảnh, Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Mở TP.HCM;
  • Thạc sĩ Dương Thành Phết, Phó khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Văn Hiến.

Bạn đọc quan tâm tới việc chọn học công nghệ thông tin (IT) và các ngành công nghệ, có thể đặt câu hỏi trực tiếp với chuyên gia trong phần bình luận của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
