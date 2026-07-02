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Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo đăng quang Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2026 tại Cần Thơ

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Tối 30.6, vòng chung kết Miss Business ASEAN 2026 đã chính thức diễn ra tại Trường đại học Nam Cần Thơ. Vượt qua nhiều ứng viên xuất sắc, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo (SBD: 108) đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2026.
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo đăng quang Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2026 tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo đăng quang Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2026

Miss Business ASEAN mùa thứ 3 được tổ chức tại Cần Thơ, được sản xuất bởi Công ty cổ phần Truyền thông VinaArt. Cuộc thi quy tụ đông đảo nữ doanh nhân ở nhiều lĩnh vực.

Trong đêm thi quyết định, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo ghi điểm ở các phần thi bao gồm: áo bà ba, áo dài, dạ hội và ứng xử. Ở phần trình diễn, cô được đánh giá cao nhờ phong thái tự tin, kỹ năng catwalk ổn định và hình ảnh sang trọng. Đặc biệt, phần thi ứng xử giúp người đẹp tạo dấu ấn rõ nét khi đưa ra góc nhìn về vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Ban tổ chức cho biết kết quả năm nay được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như: ngoại hình, kỹ năng sân khấu, khả năng ứng xử và hành trình thể hiện của thí sinh trong suốt cuộc thi. Với những gì đã thể hiện, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo được xem là lựa chọn phù hợp cho danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2026.

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