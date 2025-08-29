Thí sinh quyết định học ngành mình đã trúng tuyển, cần lưu ý gì?

Thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, chia sẻ cần chú ý thao tác xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT; những mốc thời gian trong thông báo trúng tuyển của các trường ĐH; chuẩn bị hồ sơ nhập học… Trong trường hợp bị lạc mất giấy báo nhập học thì cần làm theo hướng dẫn của trường.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, lưu ý thêm, thí sinh cần ổn định tâm lý thật tốt. Khi vào ĐH thì môi trường, phương pháp học sẽ hoàn toàn khác với bậc THPT, vì vậy mà thí sinh cần chuẩn bị tâm lý thật vững để không bị “sốc văn hoá”.

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video: