Thí sinh rạng rỡ sau bài thi môn ngữ văn, tự tin đạt trên 8 điểm

Ghi nhận của người viết tại điểm thi Trường THPT Tân Bình (Q.Tân Phú, TP.HCM), nhiều thí sinh không giấu được niềm vui khi “trúng tủ” với bài thơ Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm.



Thí sinh vui mừng, phấn khởi sau môn thi ngữ văn

Ngô Thị Thùy Dương, học sinh Trường THPT Thành Nhân tươi cười rạng rỡ sau khi kết thúc bài thi môn ngữ văn, nữ sinh chia sẻ: “Đề thi văn năm nay khá phù hợp với sức của em. Nghị luận văn học ra bài thơ Đất Nước nên em trúng tủ. Thời gian gần thi em thấy ở trên mạng mọi người đoán văn sẽ ra bài này rất nhiều nên có ôn kỹ hơn. Lúc phát đề ra em mừng lắm. Em rất tự tin mình sẽ đạt điểm cao”.

Đề thi môn ngữ văn

Viết hết 3 tờ giấy thi và tự tin đạt trên 8 điểm môn văn, Hoàng Hoa, học sinh Trường THPT Tân Bình, chia sẻ đề thi rất vừa sức. “Đất Nước là bài mà em đã đoán là năm nay sẽ ra thi. Em nghĩ sẽ ra đoạn đầu hoặc đoạn cuối nên học rất kỹ và đề thi ra ngay đoạn đầu. Em còn có thể viết thêm nữa nhưng không đủ thời gian. Dù vậy em rất tự tin mình sẽ đạt trên 8 điểm”, nữ sinh vui vẻ cho biết.

Hoàng Hoa và Minh Khang tự tin đạt điểm cao môn văn

Dự định thi vào ĐH Kinh tế TP.HCM, Nguyễn Thanh Khánh An, học sinh Trường THPT Thành Nhân, cho biết phần nghị luận xã hội về vấn đề tôn trọng cá tính nên không quá khó; phần đọc hiểu có hơi khó hơn một chút nhưng về nghị luận văn học thì trúng tủ vì ôn bài đó rất kỹ. “Em học bài Đất Nước rất kỹ, may mắn là trúng tủ, hy vọng điểm số sẽ được như em mong muốn”, Khánh An cho hay.

Cũng tự tin môn văn sẽ đạt điểm cao, Minh Khang, học sinh Trường THPT Tân Bình, chia sẻ: “Phần nghị luận xã hội và đọc hiểu thì khá gần gũi với tụi em, bài thơ Đất Nước thì em học rất kỹ. Sau khi thi môn đầu tiên em rất phấn khởi, đầy tự tin để làm bài thi toán chiều nay, hy vọng “đầu xuôi đuôi lọt””.

Thí sinh và phụ huynh vui mừng sau khi kết thúc bài thi môn văn sáng nay

Còn Trang Vân Khánh, học sinh tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Q.Tân Phú cũng tươi cười sau khi kết thúc bài thi ngữ văn. “Đề thi môn văn với em khá dễ. Em tự tin nhất ở phần nghị luận văn học vì đã học tất cả các tác phẩm nhưng ôn tập trung bài Đất Nước nhiều hơn. Em tin mình sẽ đạt trên 8 điểm ở môn này. Môn đầu tiên suôn sẻ thế này hy vọng những môn còn lại em cũng sẽ làm tốt”, Khánh cười nói.