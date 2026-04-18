Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thí sinh ‘than’ điểm thi đánh giá năng lực xa nhà, ĐH Quốc gia TP.HCM nói gì?

Hà Ánh
18/04/2026 18:15 GMT+7

ĐH Quốc gia TP.HCM mở cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 từ ngày 18.4 đến hết 25.4. Trước ý kiến phụ huynh, đại diện đơn vị tổ chức thi thông tin về nguyên tắc sắp xếp phòng thi.

Thí sinh ‘than’ điểm thi đánh giá năng lực xa nhà, ĐH Quốc gia TP.HCM nói gì? - Ảnh 1.

Đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức vào ngày 24.5 tại 9 tỉnh, thành phố

ảnh: ngọc dương

Từ hôm nay (18.4), ĐH Quốc gia TP.HCM mở cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026, kéo dài đến hết ngày 25.4.

Nguyên tắc sắp xếp phòng thi đánh giá năng lực

Ngay thời điểm này, Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của một số phụ huynh liên quan đến địa điểm thi. Gửi thông tin đến tòa soạn báo, một bạn đọc viết: "Đề nghị ở đợt thi thứ 2, ĐH Quốc gia TP.HCM sắp xếp cho học sinh được thi gần với trường họ học. Đợt 1 con tôi học ở phường Xuân Hòa nhưng thi tận quận Gò Vấp cũ. Như vậy bất tiện cho học sinh vì phải thức sớm đi sớm và khi về lại kẹt xe vì lượng xe đổ ra đi quãng đường dài rất nhiều. Chưa kể, phụ huynh phải mất 1 buổi để đi tìm trường, tìm đường đi cho thuận tiện".

Trước ý kiến này, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực có 57 cụm thi, 119 điểm thi với hơn 4.300 phòng thi. Địa điểm thi trải dài từ các tỉnh miền Bắc Trung bộ đến ĐBSCL tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự tại 15 tỉnh/thành phố gồm: TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

"Theo nguyên tắc sắp xếp phòng thi của ĐH Quốc gia TP.HCM, thí sinh luôn là ưu tiên số 1. Theo đó, thí sinh được bố trí dự thi gần nhà, trường học nhất có thể và khoảng 99% thí sinh dự thi được đảm bảo nguyên tắc này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoài điều kiện cho phép, thí sinh có thể phải dự thi tại điểm thi xa hơn", tiến sĩ Chính nói.

Cũng theo tiến sĩ Chính, thực tế các năm trước, số lượng thí sinh dự thi đợt 2 chỉ bằng khoảng 50-60% so với đợt 1 nên việc bố trí phòng thi cho thí sinh đơn giản hơn. Tuy nhiên, một số địa phương sẽ không có điểm thi giống như ở đợt 1.

Các bước đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2

Để đăng ký dự thi đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến tại trang thông tin điện tử của kỳ thi theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập trang thông tin điện tử của kỳ thi đánh giá năng lực tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.
  • Bước 2: Nhấn nút "Đăng ký ngay" để đăng ký tài khoản dự thi.
  • Bước 3: Nhập đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân gồm họ và tên thí sinh theo đúng giấy tờ tùy thân, số thẻ căn cước/CCCD, địa chỉ email và mật khẩu. Sau đó nhấn nút "Đăng ký bằng thẻ căn cước/CCCD".
  • Bước 4: Truy cập vào địa chỉ email đã sử dụng để đăng ký, mở email do kỳ thi đánh giá năng lực gửi và nhấn vào liên kết "tại đây" để xác nhận đăng ký và kích hoạt tài khoản.
  • Bước 5: Sau khi kích hoạt tài khoản, thí sinh đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang thông tin điện tử của kỳ thi đánh giá năng lực để hoàn tất việc khai báo thông tin dự thi.

Ngoài hình thức đăng ký bằng thẻ căn cước/CCCD, thí sinh có thể lựa chọn đăng ký bằng tài khoản Google. Thí sinh truy cập trang thông tin điện tử của kỳ thi, nhấn đăng ký ngay và chọn "G-Đăng ký bằng tài khoản google", sau đó nhập các thông tin cần thiết để hoàn tất việc đăng ký.

ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến tổ chức đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực vào ngày 24.5 tại 9 tỉnh, thành phố gồm: TP.HCM, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Thí sinh đã dự thi đợt 1 vẫn có thể đăng ký dự thi đợt 2 và sử dụng điểm thi đợt cao nhất để xét tuyển vào nhiều trường.

Tin liên quan

Điểm thi đánh giá năng lực cao nhất 3 năm qua: Điểm chuẩn ra sao?

ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm nay của hơn 133.000 thí sinh. Phổ điểm thi được công bố cho thấy đợt thi đầu tiên đạt mức cao nhất trong 3 năm qua, dự báo mức độ cạnh tranh cao của thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay.

Khám phá thêm chủ đề

thi đánh giá năng lực Đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực 2026 ĐH Quốc Gia Tp.HCM địa điểm thi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận