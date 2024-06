Thí sinh tự tin thi tốt hơn nhờ những món quà may mắn này...

Việc đưa ra các phương thức cổ vũ thí sinh mới lạ đã được các nhóm sinh viên triển khai phù hợp với từng khu vực tình nguyện. Nhóm sinh viên tình nguyện thuộc Trường ĐH Y dược TP.HCM đã thực hiện sáng tạo các hình ảnh vui nhộn để động viên thí sinh trước giờ thi. Nội dung của các poster là những hình ảnh và thông điệp ý nghĩa của tuổi trẻ nhằm trao gửi đến thí sinh.

Những câu chúc độc đáo in trên ruy băng của sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi, Trường ĐH Y Dược TP.HCM T.N.V

Ngoài ra, sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi của Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng chuẩn bị băng gạc, thuốc sát trùng… để ứng cứu với những tình huống bất ngờ.

Chuẩn bị bức tranh cổ động vui nhộn cùng những poster nổi bật được chính tay các tình nguyện viên vẽ và trang trí để động viên cho thí sinh mùa thi, Lê Duy Gia Huy, Đội trưởng Tiếp sức mùa thi của Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết: "Các câu khẩu ngữ, slogan được in trên ruy băng, buộc quanh tay và trán nhằm tạo nên hiệu ứng hình ảnh đặc biệt với mong muốn để lại dấu ấn sâu sắc cho hoạt động tình nguyện lần này".

Thí sinh được tặng móc khóa may mắn P.T

Với các sinh viên thuộc nhóm ngành giáo dục mầm non đã tự tay may những chiếc móc khóa may mắn để gửi đến thí sinh. Võ Phạm Ngọc Vy, sinh viên Trường CĐ Sư phạm Trung ương, thuộc đội Tiếp sức mùa thi khu vực Q.9 và Q.10 (TP.HCM), chia sẻ: "Nhóm của mình đã tự tay làm hơn 500 móc khóa với hình cỏ bốn chiếc lá bằng vải nỉ, tượng trưng cho sự may mắn để tặng thí sinh. Những chiếc móc khóa được tình nguyện viên chăm chút từng chi tiết với hy vọng tiếp thêm động lực, sự may mắn cho thí sinh trong mùa thi năm nay".

Nhận được những món quà bất ngờ với ý nghĩa sâu sắc, Huỳnh Nguyên Hạo, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Dương Văn Thì (Q.9), thích thú bày tỏ: "Khi nhận được móc khóa cỏ 4 chiếc lá này, em nghĩ các bài thi của em sẽ đạt được điểm cao".

Những móc khóa hình cỏ 4 chiếc lá bằng vải nỉ được sinh viên tình nguyện chuẩn bị chăm chút P.T

Phát huy thế mạnh về ngoại ngữ của mình, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM thuộc đội hình Tiếp sức mùa thi phụ trách khu vực ở Q.1 đã tạo ra những bảng cổ vũ đa ngôn ngữ, bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga và Ả Rập.



Tại những điểm thi thuộc khu vực Q.4, Q.7 và 2 huyện Cần Giờ, Nhà Bè, sinh viên tình nguyện tham gia Tiếp sức mùa thi cũng chia sẻ cho thí sinh những câu chúc được ghi trên các que kem gỗ, hoa giấy… sặc sỡ sắc màu. Nguyễn Bình, đội trưởng đội hình Tiếp sức mùa thi của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết có rất nhiều câu chúc độc, lạ, hài hước và ý nghĩa nhằm gửi tặng đến thí sinh với mong muốn các em làm bài thi thật tốt.

Những que kem kèm lời chúc do nhóm sinh viên tình nguyện Trường ĐH Nguyễn Tất Thành làm để cổ vũ thí sinh P.T

Từ những hoạt động cổ vũ của thí sinh, nhận thấy được tinh thần tích cực, chủ động của sinh viên tình nguyện khi tham gia vào các hoạt động tình nguyện. Từ đó, góp phần tạo nên bức tranh chung đa màu sắc cho một thế hệ sinh viên sáng tạo, sẵn sàng vì cộng đồng.