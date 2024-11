Thi thời trang hoa trước thềm Festival hoa Đà Lạt 2024

Ngày 24.11, tại cung đường nghệ thuật Lý Tự Trọng (P.2, TP.Đà Lạt) diễn ra hội thi biểu diễn thời trang hoa thu hút hàng trăm du khách và người dân đến thưởng lãm. Đây là hoạt động văn hóa trước thềm Festival Hoa Đà Lạt 2024.

Biểu diễn thời trang hoa ẢNH: LV

Hội thi (do Stop And Go Art Space phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Lạt và UBND P.2 tổ chức) có chủ đề "Hoa và di sản", nhằm tôn vinh sức sáng tạo và sự tự tin của giới trẻ trong lĩnh vực thời trang, đồng thời lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường thông qua việc khuyến khích sử dụng các chất liệu tái chế trong trang phục; góp phần đưa nghệ thuật tiếp cận và tương tác gần nhất với cộng đồng, tạo ra một tụ điểm giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách ngay giữa trung tâm TP.Đà Lạt.

Biểu diễn trang phục hoa ẢNH: LV

Theo Ban tổ chức, hội thi tạo ra sân chơi bổ ích cho các diễn viên, người mẫu nhí và còn tạo cơ hội để các bạn trẻ bày tỏ tình yêu với thiên nhiên, văn hóa và lịch sử Đà Lạt thông qua âm nhạc, nghệ thuật thiết kế, trình diễn thời trang...

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là hành trình kết nối giá trị di sản và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ góp phần giữ vững danh hiệu "Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO".

Các diễn viên nhí biểu diễn thời trang hoa ẢNH: LV

Khai mạc lễ hội thời trang hoa tại cung đường nghệ thuật Đà Lạt ẢNH: LV

Kết hợp hoa và thổ cẩm ẢNH: LV

Độc đáo trang phục hoa Ảnh: LV

Diễn viên nhí trong trang phục hoa ẢNH: LV

Biểu diễn áo dài hoa ẢNH: LV

Festival hoa Đà Lạt lần thứ 10 có chủ đề "Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu", sẽ diễn ra từ ngày 5 - 31.12 với nhiều hoạt động sáng tạo và độc đáo dành cho du khách. Bên cạnh các không gian triển lãm hoa, Canaval đường phố hoa và di sản còn có chương trình giao lưu văn hóa quốc tế, liên hoan các ban nhạc rock, chương trình âm nhạc quốc tế Hàn Quốc…