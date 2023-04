Thi tốt nghiệp THPT 2023: Những lưu ý liên quan quyền lợi thí sinh

10 NGÀY ĐĂNG KÝ DỰ THI TRỰC TUYẾN

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, đối tượng dự thi năm nay gồm: Thí sinh (TS) là học sinh đang học lớp 12 năm học 2022 - 2023 sẽ đăng ký dự thi trực tuyến. TS tự do, thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị do sở GD-ĐT quy định.

Học sinh lớp 12 sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ ngày 4.5

Từ ngày 26.4 đến hết ngày 28.4, trường phổ thông cấp cho các TS đang học lớp 12 năm học 2022 - 2023 tài khoản (là số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của TS; trường hợp TS không có thì sử dụng mã số định danh cá nhân) được cơ quan công an cấp; trường hợp TS không có quốc tịch VN thì sử dụng số hộ chiếu của TS để thay thế và được cấp mật khẩu để truy cập hệ thống quản lý thi.

Các TS có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu đến hết ngày 30.4. Từ ngày 26.4 đến hết ngày 28.4, các trường phổ thông lập và giao tài khoản cho TS là học sinh đang học lớp 12.

Từ ngày 26 - 30.4, tổ chức cho TS thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi.

Từ ngày 4.5 đến 17 giờ ngày 13.5, các trường phổ thông tổ chức cho TS đang học lớp 12 chính thức đăng ký dự thi trực tuyến. Cùng thời gian này, sở GD-ĐT tổ chức cho TS tự do đăng ký dự thi trực tiếp.

Sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, TS tự do sẽ được đơn vị đăng ký dự thi cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. TS cần bảo mật thông tin tài khoản, mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT. Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào hệ thống quản lý thi, TS có thể biết được các thông tin như: thông tin đăng ký dự thi (phản hồi các sai sót nếu có trên hệ thống chậm nhất ngày 19.5); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có chậm nhất ngày 6.6); giấy báo dự thi; kết quả thi; kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT...

Lưu ý các tình huống bất thường ảnh hưởng quyền lợi của TS Hướng dẫn của Bộ GD-ĐT nêu rõ: "Trong quá trình coi thi, các tình huống bất thường (nếu có), đặc biệt là các tình huống ảnh hưởng đến quyền lợi của TS, cán bộ coi thi phải thông qua cán bộ giám sát để báo ngay cho trưởng điểm thi xem xét quyết định trước khi xử lý. Cán bộ giám sát cần phối hợp chặt chẽ với cán bộ coi thi xử lý các trường hợp TS phải ra khỏi phòng thi khi chưa hết giờ làm bài thi của buổi thi vì lý do bất khả kháng; đồng thời, giám sát chặt chẽ, bảo đảm TS không được tiếp xúc, trao đổi với TS khác trong suốt quá trình ra khỏi phòng thi".

Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị đăng ký dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn TS chuẩn bị hồ sơ để khai báo vào phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT trên phần mềm (đối với TS đăng ký trực tuyến) hoặc điền vào phiếu đăng ký dự thi (đối với TS đăng ký trực tiếp) đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để bảo đảm độ chính xác thông tin TS điền vào phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của TS, tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. Đồng thời, hướng dẫn TS khai báo trên phần mềm thông tin để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh ĐH, CĐ; rà soát thông tin TS khai báo và hồ sơ, minh chứng TS nộp kèm theo.

Với bài thi tổ hợp, TS đang học lớp 12 năm học 2022 - 2023 được đăng ký dự thi chỉ một bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội) để xét công nhận tốt nghiệp THPT; TS tự do chỉ được đăng ký dự thi các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. "Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký, TS không được thay các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký", văn bản nêu rõ.

Đ ƯỢC CHỌN THI NGOẠI NGỮ KHÁC NGOẠI NGỮ HỌC TẠI TRƯỜNG

Với bài thi ngoại ngữ, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT nêu: "TS được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. TS được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông; TS là học viên GDTX, dù không bắt buộc thi ngoại ngữ nhưng được đăng ký bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Tại văn bản này, Bộ GD-ĐT cũng quy định các trường hợp TS được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT: thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. TS có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 27.6.2023 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định của Bộ.

N HỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT CẦN NHỚ VỀ THI MÔN TRẮC NGHIỆM

Với bài thi tổ hợp (gồm 3 môn thi thành phần), Bộ GD-ĐT đặc biệt lưu ý TS tô đúng mã đề thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN). Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi. TS làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu TLTN. Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của TS trong buổi thi bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu TLTN.

Sáng 18.7 công bố điểm thi Năm nay, Bộ GD-ĐT quy định rõ thời gian công bố điểm thi để tránh tình trạng kết quả thi được TS biết vào lúc 0 giờ như các năm trước. Cụ thể, 8 giờ ngày 18.7 sẽ công bố kết quả thi đồng loạt trên cả nước. Trước và sau thời điểm này còn các mốc thời gian cần lưu ý như sau: - Chậm nhất ngày 7.6 thông báo công khai những trường hợp TS không đủ điều kiện dự thi. - Kỳ thi sẽ diễn ra trong các ngày 28 - 29.6. - Chậm nhất 18.6 trả giấy báo dự thi cho TS. - Chậm nhất ngày 15.7 hoàn thành công tác chấm thi. - Chậm nhất ngày 20.7 hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT. - Chậm nhất ngày 24.7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính); in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho TS. - Từ ngày 18 - 27.7, thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. - Chậm nhất ngày 12.8 hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

Vì tính phức tạp của bài thi tổ hợp, trong khâu chấm thi, Bộ GD-ĐT cũng hướng dẫn chi tiết về việc sửa lỗi trong bài thi tổ hợp: Căn cứ vào phiếu thu bài thi để xử lý sửa lại những sai sót trong bài làm của TS do phần mềm cảnh báo hoặc do ban chấm thi trắc nghiệm phát hiện (sai số báo danh, sai mã đề thi, sai môn thi đăng ký). Một số lỗi phổ biến cần xử lý như: không tô số báo danh, tô sai, tô trùng số báo danh; không tô mã đề, tô sai mã đề, tô trùng mã đề; lỗi do quét bài dẫn đến phiếu TLTN bị biến dạng khiến phần mềm không nhận dạng được số báo danh và mã đề thi; thông tin về dữ liệu môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp do hội đồng thi cung cấp không chính xác với việc tô phiếu TLTN của TS (do các em tô vào phần bài làm mình không đăng ký dự thi hoặc do hội đồng thi nhập sai thông tin đăng ký dự thi của TS trong dữ liệu chuyển đến ban chấm thi trắc nghiệm).

Với bài thi trắc nghiệm nói chung, phần mềm sẽ cảnh báo tất cả các câu không nhận diện được đáp án TS lựa chọn (do TS tô quá mờ, tô nhiều đáp án trong cùng một câu, bỏ trắng câu...). Cán bộ xử lý phải kiểm tra và xử lý từng lỗi (nếu có).