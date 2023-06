Thi tốt nghiệp THPT 2023: Thí sinh Quảng Trị đánh giá đề toán ‘dễ thở’

Tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP.Đông Hà, Quảng Trị), thí sinh Lê Thanh Huyền cho biết đề thi môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay khá dễ và vừa với sức học của mình.

Huyền (bên phải) tự tin với bài thi môn toán của mình BẢO KHÁNH

"Từ câu 1 đến câu 40 em có thể làm được thoải mái, bắt đầu từ câu 40 trở đi mới có thách đố tư duy và dùng để phân loại thí sinh muốn số điểm cao hơn. Mức điểm từ 7-8 điểm nếu ôn theo đúng chương trình thì không khó để đạt được", Huyền nói.

Thí sinh Phạm Huy Hoàng (học sinh Trường THPT Lê Lợi) cũng cho rằng đề thi môn toán năm nay dễ. Về đề thi, từ câu 40 đến câu 50 cấu trúc phân bố xếp loại khá và giỏi rõ ràng, những bạn có thực lực thật sự mới có thể chạm đến điểm 9 trở lên.



"Riêng bản thân em đã cố gắng hết sức và hoàn thành hết 44 câu hỏi, còn 6 câu còn lại khó quá nên em phải làm "lụi" cho kịp giờ nộp bài", Huy Hoàng nói.

Phạm Huy Hoàng (học sinh trường THPT Lê Lợi) chia sẻ về đề thi toán năm nay BẢO KHÁNH

Sau pha "lệch tủ" của môn ngữ văn, có lẽ đây là tín hiệu đáng mừng nhất từ các bạn thí sinh. Với sự tự tin như các bạn đã chia sẻ, môn toán năm nay sẽ có số điểm trung bình khá cao hơn so với những năm trước.

Trong tình hình nền nhiệt tại Quảng Trị nâng cao, nhiệt độ trung bình dao động từ 35-36 độ C, tăng gần 10 độ C so với buổi thi đầu tiên, điều này phần nào ảnh hưởng đến ít nhiều tâm lý thí sinh.