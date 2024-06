Theo đó, khoảng 14 giờ 25 phút chiều cùng ngày, tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 thông báo thí sinh tên Võ Văn M. (ngụ KP.Tân Xuân, P.Tân Xuân, TP.Đồng Xoài) không có mặt tại phòng thi.

CSGT Công an TP.Đồng Xoài dùng xe đặc chủng đưa thí sinh đến điểm thi

Nhận được tin báo, CSGT Công an TP.Đồng Xoài đã nhanh chóng sử dụng xe ô tô đặc chủng CSGT đến tận nhà thí sinh này. Ngay sau khi gặp thí sinh, Công an TP.Đồng Xoài đã khẩn trương đưa thí sinh đến điểm thi, may mắn vẫn kịp thời gian dự thi môn Toán vào chiều cùng ngày.