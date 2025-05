Thi tốt nghiệp THPT 2025: Cảnh giác gian lận bằng AI

Những điểm khác biệt với thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sáng 27.5, tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đã có những lưu ý về điểm khác biệt trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2006 và Chương trình GDPT 2018.

Cục trưởng Huỳnh Văn Chương phát biểu tại hội nghị ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Thứ nhất, về số lượng đề thi trắc nghiệm cần đóng trong mỗi túi, ông Chương lưu ý với phòng thi cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006, in đủ 24 mã đề thi (thường 4 - 5 tờ giấy A4).

Với phòng thi cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018, chỉ in đủ số lượng đề thi theo số thí sinh trong phòng thi. Ví dụ, phòng có 10 thí sinh thi vật lý thì in từ mã 01 đến mã 10; có thể in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt).

Thứ hai, trong công tác coi thi, thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 chỉ dự thi môn thi thứ 2 trong bài thi tự chọn/tổ hợp phải có mặt trước thời gian thi môn thi 10 phút; thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 phải có mặt từ đầu buổi thi và chờ tại phòng chờ vào.

Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp giữa 2 chương trình cũng khác nhau. Với thí sinh dự thi theo Chương trình 2006 là 10 phút, với thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 là 15 phút.

Về thu bài thi tự chọn/bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội: tại phòng thi dành cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006, mỗi môn 1 túi bài thi. Tại phòng thi dành cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018, mỗi ca thi 1 túi bài thi. Buổi thi, bài thi tự chọn có 2 túi bài thi, phân theo 2 ca thi chứ không theo từng môn thi.

Với môn địa lý, ông Chương lưu ý, thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 được mang Atlat vào phòng thi, thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2018 không được mang Atlat vào phòng thi. Giám thị coi thi cần phân biệt rõ điều này để tránh nhầm lẫn giữa hai chương trình.

Cảnh giác với gian lận thi cử ngày càng tinh vi

Tại buổi tập huấn, ông Phạm Long Âu, Phó cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06 - Bộ Công an), cho hay hiện nay tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử là vấn đề cần được tập huấn kỹ để nhận biết và phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Ông Âu cũng trình bày cụ thể cách nhận biết, phát hiện thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT, Bộ Công an đã và sẽ tiếp tục có những phương án phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý những trường hợp cố tình sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Ông Phạm Ngọc Thưởng nêu ví dụ, việc sử dụng AI hiện rất phổ biến. Trong kỳ thi, theo quy định thí sinh không được mang tài liệu vào khu vực thi nhưng nếu kiểm tra không kỹ lưỡng, có thể có trường hợp cố tình mang thiết bị vào khu vệ sinh. Các em để điện thoại trong khu vệ sinh và tìm cách lén sử dụng.

Do vậy, trong kỳ thi năm nay, phải tính đến việc rà soát, giám sát khu vực nhà vệ sinh trong điểm thi, nhà dân sát điểm thi... để có biện pháp ngăn ngừa.

"Một sơ suất của cán bộ giám sát và một hành động cố ý của thí sinh, đề thi có nguy cơ bị lộ lọt ra ngoài", ông Thưởng nêu tình huống.

Thứ trưởng Thưởng cũng đặc biệt lưu ý phương châm "4 đúng", "3 không" cần "nằm lòng" đối với cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi năm nay. "4 đúng" gồm: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường.

"3 không" là: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Ngoài ra, ông Thưởng cũng nêu yêu cầu về "2 tăng cường": tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra ngày 26 - 27.6. Ngày 25.6, thí sinh đến điểm thi trên phiếu báo làm thủ tục dự thi. Kỳ thi năm nay có 2 bộ đề thi khác nhau cho thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018.