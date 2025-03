Thi tốt nghiệp THPT 2025: Một môn tự chọn thi ở hai khung giờ

Chiều nay 28.3, tại hội nghị trực tuyến giữa Bộ GD-ĐT và 63 sở GD-ĐT về thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đầu cấp và thực hiện Thông tư 29, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) đã nêu một số điểm mới đáng chú ý của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Tăng gấp đôi mã đề môn tự chọn

Về đề thi, ông Hà nhấn mạnh nội dung tập trung chủ yếu ở lớp 12. Đề thi phải bám theo các yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không ra những nội dung bên ngoài chương trình.

Đề thi được phân bố theo hướng: 40% ở cấp độ biết, 30% hiểu, 30 vận dụng. Như vậy 70% nghiêng về chuẩn bị cho tốt nghiệp THPT. Phần vận dụng không quen thuộc, không phải những bối cảnh có sẵn trong sách giáo khoa…



Quy chế thi nêu rất rõ phần tính điểm tốt nghiệp chỉ có 50%, 50% còn lại tính từ quá trình học tập 3 năm THPT. Thay đổi so với trước (70 - 30). Như vậy thi chỉ là một phần để đánh giá kết quả học ở phổ thông của học sinh.

Năng lực tự chủ và và tự học là một trong 3 năng lực chung của tất cả các môn học. Tinh thần Thông tư 29 đẩy mạnh tinh thần tự học của HS, học một cách chủ động thay vì dựa nhiều vào bên ngoài. Khuyến khích HS đưa ra kế hoạch để nâng cao khả năng tự học.

Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nguyễn Ngọc Hà ẢNH: TRẦN HIỆP

Ông Nguyễn Ngọc Hà cũng nêu một số điểm mới trong công tác tổ chức thi. Theo đó, một trong những vấn đề mà các sở lo lắng là quá trình sắp xếp phòng thi. Kỳ thi chỉ tổ chức 3 buổi thi, đặc biệt buổi thứ 3 chỉ có 1 buổi nhưng có 2 môn thi. Ví dụ môn vật lý có thể thi trong 2 khung giờ trong buổi thi đó. Việc này được xử lý ra sao?

Để tiện lợi cho học sinh, các em được sắp xếp ở một phòng thi duy nhất, không phải di chuyển trong các buổi thi. Cho dù một môn thi ở hai khung giờ khác nhau, để đảm bảo yếu tố an ninh thay vì chỉ có 24 mã đề thì nâng lên thành 48 mã đề, 24 mã/khung giờ.



Sẽ tổ chức thu bài theo phòng thi không thu bài theo môn. Chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm, mô phỏng lên tới 5 môn thi khác nhau trong 1 phòng thi ở hai khung giờ cho thấy vẫn xử lý được.

Điều này dẫn tới khâu in sao khác so với trước đây, mặc dù tối ưu hóa để đảm bảo sắp xếp phòng thi hạn chế một phòng thi quá nhiều môn. Công tác in sao được cụ thể hóa theo số lượng môn thi ở từng phòng thi.

Khuyến khích các địa phương thi thử như thi thật

Ông Hà cũng bày tỏ mong muốn các địa phương tổ chức kỳ thi thử và cho biết thời gian qua có địa phương đã thi thử như thi thật và kết quả cơ bản là trơn tru. Cũng có địa phương thi thử nhưng mô hình lại khác so với thi tốt nghiệp THPT của bộ, thi nhiều hơn 3 buổi. "Đề nghị các sở thi thử phải làm giống nhất so với mô hình thi thật", ông Hà nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hà, kỳ thi năm nay sẽ tổ chức đồng thời cho cả học sinh thi theo chương trình cũ, chưa tốt nghiệp hoặc thi để phục vụ tuyển sinh ĐH. Thời gian thi, số buổi thi khác nhau để tránh sai sót dù nhỏ nhất nên sẽ tổ chức các điểm thi khác nhau cho chương trình khác nhau. Trong cùng một điểm thi sẽ không thi bộ đề thi của hai chương trình.

"Trong quá trình địa phương tổ chức thi thử, Bộ GD-ĐT sẽ hỗ trợ các địa phương, có thể nêu các băn khoăn, thắc mắc; chúng tôi hỗ trợ cả phần mềm chấm thi nếu địa phương cần,..", ông Hà cho biết.

Trong khâu tổ chức thi, Phó cục trưởng Hà cũng nêu những tình huống bất thường có thể xảy ra và các sở phải chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó ngay. Ví dụ, một vài tình huống như: lỗi in đề thi nhưng chỉ khi bóc túi đề thi mới phát hiện ra; học sinh viết nhầm lên ô thông tin trong phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi; mất điện ở khu vực tổ chức thi; chế độ thông tin liên lạc không thông suốt; ùn tắc giao thông; thời tiết bất thường…