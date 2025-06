Thi tốt nghiệp THPT 2025: Những điểm đặc biệt lưu ý trước 'giờ G'

Đ Ã SẴN SÀNG CHO KỲ THI TRONG BỐI CẢNH ĐẶC BIỆT

Thưa ông, đến thời điểm này Bộ GD-ĐT có đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị cho kỳ thi ở các địa phương?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, là kỳ thi đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) ban hành năm 2018, đồng thời vẫn tổ chức cho các thí sinh (TS) theo Chương trình GDPT 2006; cả nước năm nay tăng gần 100.000 TS so với năm 2024. Đặc biệt, kỳ thi diễn ra ngay trước thời điểm hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1.7; tổ chức kỳ thi được thực hiện với chính quyền địa phương 3 cấp nhưng chấm thi, công bố kết quả thi với chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn, địa phương nào kích hoạt hoạt động của chính quyền mới từ ngày 1.7 thì xem xét có sự điều chỉnh ban chỉ đạo, ban chấm thi nếu cần thiết hoặc có thể vẫn giữ nguyên tùy theo sự thống nhất lãnh chỉ đạo của mỗi địa phương. Còn với các địa phương triển khai hoạt động chính thức chính quyền mới sau ngày kết thúc chấm thi là 15.7 thì thực hiện như hướng dẫn thi của Bộ đã ban hành để tổ chức kỳ thi này.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình ẢNH: TTXVN

Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh thành, sắp xếp lại hệ thống thanh tra và bỏ cấp huyện, Bộ GD-ĐT đã nhận được sự quan tâm sâu sát của Chính phủ. Đặc biệt, ngày 18.6, Thủ tướng chủ trì hội nghị toàn quốc về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, với yêu cầu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Với sự chủ động, linh hoạt, công tác chuẩn bị của các tỉnh thành, các ban chỉ đạo đã sẵn sàng; đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, vật lực để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức kỳ thi, phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng như cấu trúc định dạng đề thi đều được công bố sớm, từ cuối năm 2023. Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo các địa phương tổ chức thi thử nhưng vận hành thật, giúp kiểm nghiệm toàn diện các khâu tổ chức và điều chỉnh kịp thời.

Học sinh lớp 12 tham gia thi thử tốt nghiệp THPT. Kỳ thi này sẽ diễn ra từ ngày mai 25.6 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nhìn chung công tác chuẩn bị thi, đội ngũ cán bộ coi thi thì vẫn giữ nguyên nên không ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi nhiều địa phương tiến hành sáp nhập tỉnh thành và học sinh thi đồng thời với 2 chương trình GDPT 2006 và 2018. Điều này nhìn chung sẽ vất vả hơn cho khâu tổ chức, điều hành, còn TS thì có phần thuận lợi hơn do thời gian thi rút ngắn hơn, thi tại một phòng thi cho tất cả các môn.

H AI LOẠI ĐỀ THI VÀ NHIỀU ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý

Ông có thể chia sẻ những điểm mới, quan trọng trong kỳ thi năm nay?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gồm 3 buổi, giảm 1 buổi so với các kỳ thi trước đây, gồm 1 buổi thi ngữ văn, 1 buổi thi toán và 1 buổi tổ chức bài thi tự chọn. Các TS dự thi sẽ được sắp xếp theo môn thi tự chọn để tối ưu phòng thi, điểm thi.

Bên cạnh đó, năm 2025, thi tốt nghiệp THPT có 2 loại đề thi. TS lớp 12 dự thi với đề thi được ra theo Chương trình GDPT 2018. TS tự do học chương trình cũ chưa tốt nghiệp dự thi với đề thi ra theo Chương trình GDPT 2006.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm nay tại địa phương ẢNH: TUỆ NGUYỄN

Tuy nhiên, từ năm 2026, Bộ GD-ĐT sẽ chỉ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với một loại đề thi theo Chương trình GDPT 2018. TS cần đặc biệt lưu ý nội dung này để chủ động trong kế hoạch học tập ngay từ bây giờ.

Ngoài ra, quy chế thi tốt nghiệp THPT cũng có một số thay đổi như: Từ năm nay sẽ sử dụng kết hợp điểm đánh giá quá trình (học bạ) và kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp theo tỷ lệ 50 - 50; chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được tiếp tục sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp nhưng không được quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp như trước đây; bỏ cộng điểm chứng chỉ nghề đối với tất cả các TS; bỏ cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp nghề đối với TS giáo dục thường xuyên; cho phép TS là người nước ngoài được sử dụng chứng chỉ tiếng Việt để miễn thi môn ngữ văn trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ áp dụng phương thức vận chuyển đề thi từ địa điểm hội đồng ra đề thi tới điểm in sao đề thi của các tỉnh thành qua hệ thống đường truyền mã hóa và bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

TS cần đặc biệt lưu ý, đề thi là tối mật, việc sử dụng các thiết bị công nghệ, các vật dụng không được phép mang vào phòng thi để gian lận thi là vi phạm quy chế. TS có thể bị xử lý theo quy chế và quy định pháp luật nếu vi phạm liên quan đến đề thi. Vì vậy, các em cần chú ý để thực hiện nghiêm quy định này. GS HUỲNH VĂN CHƯƠNG, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT)

Đến giờ này, toàn bộ hệ thống đề thi đã được chuyển tới các tỉnh thành theo phương thức mới và thành công, rất thuận lợi. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ vào các khâu trọng yếu của quy trình tổ chức kỳ thi. Phương thức vận chuyển đề thi mới này giúp chuyển đề thi gốc nhanh, kịp thời, giảm bớt được thời gian và nhân sự vận chuyển đề thi như phương pháp truyền thống đang áp dụng.

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị triển khai thi tốt nghiệp THPT yêu cầu Bộ GD-ĐT ra đề thi có mức độ phân hóa phù hợp. Xin ông cho biết đề thi năm nay được chuẩn bị ra sao, nguyên tắc ra đề thế nào để đáp ứng yêu cầu mới?

Cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp THPT, đề mẫu đã được Bộ GD-ĐT công bố từ năm 2023 và 2024, tức là 2 năm trước khi diễn ra kỳ thi. Học sinh được ôn tập, tập dượt thi thử trước khi diễn ra kỳ thi. Và qua việc làm đề thi thử, các em có thể soi xét xem điểm nào mạnh, điểm nào còn yếu để có phương án, giải pháp khắc phục.

Tinh thần chung là đề thi bám sát chương trình nhưng có sự phân hóa để giúp các trường ĐH tuyển sinh. Riêng đối với đề thi môn ngữ văn, sẽ mở rộng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, nên học sinh cần tập trung ôn tập kiến thức, kỹ năng theo chuẩn đầu ra thay vì chỉ chăm chăm vào một số ngữ liệu, hay học thuộc lòng, học theo văn mẫu.

Ông có lời nhắn nhủ gì với TS tham dự kỳ thi năm nay?

Chỉ còn một, hai ngày nữa là diễn ra kỳ thi, các em cần cố gắng tập trung ôn tập vào các phần kiến thức mà mình còn chưa tự tin lắm. Các em cũng cần giữ gìn sức khỏe, không nên thức quá khuya, giữ tinh thần thoải mái để tránh áp lực, căng thẳng.

Đặc biệt, cần chú ý nắm vững các quy định của quy chế thi, nhất là các vật dụng không được phép mang vào phòng thi để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. Việc vi phạm quy chế sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các em, do đó các em cần hết sức lưu ý việc này.

Năm nay, Bộ GD-ĐT và Bộ Công an đã ký kết văn bản, quy chế phối hợp ngay từ sớm. Việc đảm bảo an toàn, an ninh từ khâu chuẩn bị cho đến khi kết thúc kỳ thi đến giờ phút này đều đã sẵn sàng.

TS cần đặc biệt lưu ý, đề thi là tối mật, việc sử dụng các thiết bị công nghệ, các vật dụng không được phép mang vào phòng thi để gian lận thi là vi phạm quy chế. TS có thể bị xử lý theo quy chế và quy định pháp luật nếu vi phạm liên quan đến đề thi. Vì vậy, các em cần chú ý để thực hiện nghiêm quy định này.

Phương châm "4 đúng", "3 không", "2 tăng cường" Sáng 23.6, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Thái Bình. Phát biểu với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Thái Bình, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý phương châm "4 đúng", "3 không", "2 tăng cường". Trong đó, "4 đúng" là: đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm để xử lý tình huống, sự cố bất thường. "3 không" là: không lơ là, chủ quan; không căng thẳng, áp lực thái quá; không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường. "2 tăng cường" là: tăng cường tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi; tăng cường tinh thần tự giác, thực hiện đúng quy chế của TS. Bộ trưởng GD-ĐT còn nhấn mạnh: "Phải nghiêm trong xử lý tình huống, bất kỳ vi phạm nào khi phát hiện phải xử lý nghiêm".