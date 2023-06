Thi tốt nghiệp THPT: 700 cán bộ công an TP.HCM phối hợp bảo mật in sao đề

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (trái) kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT của TP.HCM vào đầu tháng 6 NHẬT THỊNH

Số thí sinh thi tốt nghiệp THPT tăng hơn năm 2022

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, tổng số thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM là 85.453, tăng hơn 360 thí sinh so với năm 2022. Trong đó hệ THPT có 72.886 thí sinh, GDTX 9.194 thí sinh và 3.373 thí sinh tự do.

Với số thí sinh trên, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức 156 điểm thi tốt nghiệp THPT chính thức và 5 điểm thi dự phòng. Trong mỗi điểm thi có từ 3 phòng dự phòng để xử lý các trường hợp bất thường.

Danh sách 156 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023



Sở GD-ĐT cũng đã huy động khoảng 14.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT năm nay. Trong đó khoảng 11.600 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi và 2.475 nhân viên phục vụ tại các điểm thi. Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi chính thức (làm phách, lên điểm, chấm thi trắc nghiệm, tự luận…) dự kiến 1.710 người.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở này đã có các công văn về việc phối hợp với các sở ngành như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công an TP.HCM, Ban quản lý an toàn thực phẩm, Bưu điện TP, Tổng công ty Điện lực TP, lực lượng thanh niên xung phong… nhằm tổ chức tốt kỳ thi.

Học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Đ.N.T

Chú trọng công tác an toàn, bảo mật cho kỳ thi

Theo người đứng đầu ngành giáo dục TP.HCM, một trong những khâu quan trọng nhất được TP xác định là sao in và vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, có khoảng 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên được chọn lựa và phân công nhiệm vụ sao in đề thi. Khu vực sao in đề được thực hiện với các quy định nghiêm ngặt về đảm bảo an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Bên cạnh đó, do đặc trưng có một huyện đảo nên để đảm bảo bảo mật an toàn tuyệt đối cho đề thi, TP.HCM đã bố trí một phà ưu tiên vận chuyển đề thi cho điểm thi tại huyện Cần Giờ.

Đề cập đến công tác phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM, ông Lê Quang Đạo, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP đã xây dựng một kế hoạch riêng để đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi. Trong đó, ngành công an bố trí khoảng 700 cán bộ phối hợp bảo đảm tính bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu in, sao đề đến công tác chấm thi. Đã phân công cán bộ công an bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi; cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế.

Cũng theo kế hoạch, Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông có kế hoạch trực chốt và phối hợp với các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, Thanh niên xung phong giải tỏa nhanh các khu vực kẹt xe trong các ngày thi, tạo điều kiện để giáo viên và thí sinh đến điểm thi đúng thời gian quy định…

Lãnh đạo Sở GD-ĐT nói thêm, sở đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho tất cả các cán bộ làm công tác thi. Yêu cầu tất cả cán bộ tham gia coi thi phải nắm vững quy chế, nghiệp vụ tổ chức thi; đảm bảo lịch thi, đảm bảo công tác coi thi an toàn, nghiêm túc. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi. Đặc biệt chú ý các điều kiện phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự.

Đặc biệt Sở GD-ĐT rà soát, làm việc với Công an TP thống nhất quy trình, nhân sự tham gia vận chuyển đề thi, bài thi đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật, đúng quy chế. Xây dựng thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi ở tất cả các khâu để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế. Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin tốt, tránh tắc nghẽn mạng trong quá trình trao đổi thông tin, nhất là khi công bố kết quả thi.