Thi tốt nghiệp THPT: Cảnh giác với gian lận thiết bị công nghệ cao

Trao đổi thêm với báo chí bên lề hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD-ĐT đã nhận được thông tin từ Bộ Công an vừa phá một vụ án và bắt các đối tượng buôn bán thiết bị công nghệ cao nhằm mục đích gian lận trong kỳ thi. "Trong năm nay chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an tập huấn, quán triệt hết sức kỹ lưỡng để nhận diện thiết bị gian lận công nghệ cao. Tinh thần là phòng ngừa không để xảy ra việc lợi dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi", ông Thưởng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, đại diện Bộ Công an, trao đổi tại hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

BỘ GD-ĐT

Chia sẻ tại hội nghị, thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, cho hay qua rà soát những hội nhóm liên quan đến việc mua bán các thiết bị ghi âm, ghi hình, thiết bị liên lạc ngụy trang có thể sử dụng để gian lận trong thi cử, Bộ Công an nhận thấy đối tượng mua bán các thiết bị này chủ yếu là phụ huynh và học sinh. Vì thế, Bộ Công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và xử lý theo pháp luật đối với những đối tượng này.

Thiếu tướng Mạnh cho hay những phương thức, thủ đoạn gian lận thi cử không mới, chủ yếu vẫn sử dụng các thiết bị như tai nghe thu nhỏ, thiết bị ngụy trang nhằm thu phát sóng, liên lạc như đồng hồ, khuy áo, khuyên tai, máy tính… sau đó truyền thông tin, hình ảnh ra ngoài nhằm mục đích tìm kiếm sự hỗ trợ, giải đề thi.

Năm nào cũng cảnh báo nhưng ngày càng tinh vi hơn. Bộ Công an đã tập huấn cho công an các địa phương trong việc nhận diện và ngăn chặn nhưng cũng đề nghị ngành GD-ĐT cần tập huấn với cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ coi thi, nếu phát hiện vấn đề bất thường cần kịp thời trao đổi với lực lượng chức năng để xử lý các tình huống phát sinh. Cần hết sức lưu ý các vật dụng có thể được ngụy trang để gắn thiết bị gian lận như đồng hồ, kính mắt, bút viết… Các điểm thi cần thực hiện nghiêm quy định về việc bố trí nơi để tư trang của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25 m.

Các đại biểu tham gia hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra hôm qua (15.6) BỘ GD-ĐT

Ngoài ra, qua kiểm tra, rà soát một số điểm thi, đại diện Bộ Công an cho biết vẫn còn một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn thi. Cụ thể, tại nơi bảo quản đề thi tại một số điểm, các thiết bị vẫn còn kết nối wifi hoặc có bộ thu phát wifi. Hệ thống camera tại một số điểm vẫn còn kết nối internet ra ngoài… "Do đó, các điểm thi cần phải ngắt kết nối tất cả hoặc tháo gỡ các bộ kết nối này. Các buồng thi, phòng thi cũng cần niêm phong các đầu mạng, vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống camera", thiếu tướng Lê Minh Mạnh nói.

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi, Bộ Công an cũng đang rà soát thông tin trên mạng, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những trường hợp đưa thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến kỳ thi trong các hội nhóm liên quan đến thi cử có đông học sinh, sinh viên và phụ huynh.