Thi tốt nghiệp THPT: Phụ huynh Đà Nẵng vơi bớt áp lực nhờ món quà ý nghĩa

Sáng 12.6, Báo Thanh Niên phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng hàng trăm tờ Báo Thanh Niên cho phụ huynh tại các điểm thi trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh những chai nước mát, gói bánh miễn phí và sự hỗ trợ nhiệt tình từ lực lượng tình nguyện viên trong chương trình "Tiếp sức mùa thi", nhiều phụ huynh bất ngờ khi được trao tận tay những tờ báo trong lúc chờ con em hoàn thành bài thi.

Nhận tờ báo từ một tình nguyện viên, bà Nguyễn Thị Kim Dung (55 tuổi, trú phường Hải Châu) cho biết bản thân có thói quen đọc báo giấy từ nhiều năm nay.

Tình nguyện viên trao tặng Báo Thanh Niên miễn phí cho các phụ huynh tại điểm thi ẢNH: VIẾT NHUNG

"Bình thường tôi cũng hay đọc Báo Thanh Niên, đặc biệt là báo giấy. Sáng nay đưa con đi thi, phải ngồi chờ hơn 2 tiếng đồng hồ nên có tờ báo để đọc giúp tôi vừa cập nhật thông tin thời sự, xã hội, vừa cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn", bà Dung chia sẻ.

Cùng tâm trạng hồi hộp chờ con dự thi, ông Lê Nguyễn Đức Thọ (58 tuổi, trú phường Hòa Cường) cho rằng ngày thi luôn là khoảng thời gian đặc biệt đối với các bậc phụ huynh.

"Con ở trong phòng thi thì cha mẹ ở ngoài chẳng làm được gì ngoài chờ đợi. Càng ngồi không lại càng thấy sốt ruột. Có tờ báo để đọc tin tức cho đỡ căng thẳng, đồng thời tranh thủ xem đáp án đề toán, đề văn hôm trước để đoán xem con làm bài thế nào cũng rất thú vị", ông Thọ nói.

Bên cạnh nước uống và các vật dụng hỗ trợ miễn phí, hoạt động tặng báo tạo thêm điểm nhấn ý nghĩa cho chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay ẢNH: VIẾT NHUNG

Trong buổi sáng cùng ngày, gần 900 tờ Báo Thanh Niên đã được chuyển đến 18 điểm thi thuộc các phường An Hải, Hải Châu, Hòa Cường và Hòa Xuân. Ngay sau khi tiếp nhận, các tình nguyện viên nhanh chóng phát báo cho phụ huynh đang đứng hoặc ngồi chờ trước cổng trường.

Chị Lê Diệu Trang, Phó đội trưởng Đội Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh, cho biết hoạt động tặng báo nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và thích thú khi được nhận báo trong lúc chờ con em làm bài, qua đó góp phần tạo nên không khí thân thiện, gần gũi và nhân văn tại các điểm thi.

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"Trong thời gian chờ con thi, nhiều cô chú khá lo lắng và hồi hộp. Khi nhận được tờ báo, mọi người đều vui vẻ, vừa đọc tin tức vừa trò chuyện với nhau. Em cảm thấy đây là món quà nhỏ nhưng mang lại giá trị tinh thần rất lớn", Trang hào hứng chia sẻ.

Anh Lê Kim Thường, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng, cho biết bên cạnh việc hỗ trợ nước uống, vật dụng cần thiết cho thí sinh và người nhà, hoạt động trao tặng Báo Thanh Niên là một điểm nhấn ý nghĩa trong chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay.

Chăm chú đọc báo ẢNH: VIẾT NHUNG

"Trong khi các thí sinh tập trung làm bài, phụ huynh cũng trải qua khoảng thời gian nhiều lo lắng và hồi hộp. Những tờ báo không chỉ giúp mọi người cập nhật thông tin hữu ích mà còn phần nào giảm bớt áp lực trong lúc chờ đợi. Chúng tôi rất vui khi hoạt động nhận được sự đón nhận tích cực từ phụ huynh tại các điểm thi. Đây là món quà tinh thần tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực", anh Thường chia sẻ.

Không chỉ phụ huynh, nhiều tình nguyện viên cũng tranh thủ lật giở từng trang báo sau khi hoàn thành công việc hỗ trợ thí sinh. Một số bạn giữ lại vài tờ để chuyền tay nhau đọc, cùng theo dõi các tin tức mới, chia sẻ những bài viết đáng chú ý và trao đổi sôi nổi về các vấn đề thời sự.

Những tờ báo được trao tận tay phụ huynh không đơn thuần là một ấn phẩm thông tin mà còn là lời động viên, sự đồng hành dành cho các gia đình đang trải qua những giờ phút quan trọng cùng con em mình.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh, người nhà thí sinh trước và trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ban Thường vụ Thành đoàn đã thành lập 99 đội hình "Tiếp sức mùa thi" với hơn 2.500 tình nguyện viên tại 99 điểm thi.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động trao tặng Báo Thanh Niên không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị tổ chức đối với phụ huynh và thí sinh trong kỳ thi quan trọng:

Không khí chờ đợi bên ngoài điểm thi trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhiều phụ huynh cùng đọc báo và chia sẻ thông tin với nhau ẢNH: VIẾT NHUNG

Báo Thanh Niên đồng hành cùng phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: VIẾT NHUNG

Tình nguyện viên chương trình Tiếp sức mùa thi trao tận tay những tờ Báo Thanh Niên cho phụ huynh tại điểm thi ở TP.Đà Nẵng ẢNH: VIẾT NHUNG

Những tờ Báo Thanh Niên trở thành "người bạn đồng hành" của nhiều phụ huynh trong thời gian chờ đợi ẢNH: VIẾT NHUNG

Nhiều phụ huynh bất ngờ và thích thú khi nhận được món quà đặc biệt trong thời gian chờ con làm bài thi ẢNH: VIẾT NHUNG

Chờ con thi, phụ huynh bất ngờ nhận món quà đặc biệt từ Báo Thanh Niên ẢNH: VIẾT NHUNG

Các bạn tình nguyện viên tranh thủ đọc báo ẢNH: VIẾT NHUNG

Những tờ báo giúp phụ huynh cập nhật thông tin thời sự, xã hội, đồng thời vơi bớt cảm giác sốt ruột trong lúc đợi con ẢNH: VIẾT NHUNG

Phụ huynh chăm chú đọc báo dưới bóng mát trước cổng trường trong khi các thí sinh đang làm bài thi ẢNH: VIẾT NHUNG

Việc chờ đợi trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhiều phụ huynh vừa đọc báo vừa trò chuyện, chia sẻ với nhau về kỳ thi ẢNH: VIẾT NHUNG

Những tờ báo không chỉ là ấn phẩm thông tin mà còn là lời động viên, sự đồng hành dành cho phụ huynh và thí sinh trong kỳ thi quan trọng ẢNH: VIẾT NHUNG