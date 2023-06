Thi tốt nghiệp THPT: Tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh

Gần 99% thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, ngày làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Cụ thể, tính đến 18 giờ ngày 27.6, toàn quốc có hơn 1 triệu TS đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 98,86% so với số đăng ký dự thi. Có 11.665 TS chưa làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 1,14% so với số đăng ký dự thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn quốc có 63 hội đồng thi, gồm 2.272 điểm thi và 43.032 phòng thi. Tổng số 1.024.063 TS đăng ký dự thi.