'Thị trấn màu vàng' được báo New Zealand ca ngợi đẹp nhất Việt Nam ở đâu?

Miêu tả về vẻ đẹp phố Hội, Katie Lockhart ca ngợi: “Hội An là một trong những điểm đến đẹp nhất của Việt Nam và rất đáng để ghé thăm. 'Thị trấn màu vàng' cổ kính này được khắc họa sâu sắc bởi lịch sử, bởi màu sắc đặc trưng và cả sự quyến rũ”.

Khi ánh nắng chiếu vào Hội An, phố cổ rực sắc vàng tựa như cánh đồng lúa chín óng ả. Từng là thương cảng sầm uất, thị trấn nhỏ nằm ở miền Trung Việt Nam có rất nhiều điều tuyệt vời khiến du khách thập phương đổ xô tới. Điểm đặc biệt ở đây chính là màu vàng của tường hài hòa với màu nâu của mái ngói với điểm nhấn là những chiếc đèn lồng rực rỡ, tô điểm cho mỗi ngôi nhà vừa nhuốm màu thời gian nhưng cũng vừa lung linh, nổi bật.

Những con đường ở khu phố cổ được ví như mê cung, trước mắt du khách là những cửa hàng may đo trang phục, cửa hàng đồ lưu niệm, quán ăn, quán cà phê với tầm nhìn xuống phố đầy thú vị. Khi màn đêm buông xuống, trôi theo dòng sông Hoài thơ mộng, những chiếc thuyền được thắp sáng rực rỡ bằng vô vàn chiếc đèn lồng, mặt nước soi bóng ánh đèn hoa đăng.

Và bên cạnh hành trình khám phá phố cổ Hội An vẫn còn rất nhiều điều hấp dẫn, thú vị để du khách chiêm ngưỡng và trải nghiệm, từ những cánh đồng lúa bát ngát đến những bãi biển hoang sơ, quyến rũ.

Dưới đây là những hoạt động hấp dẫn mà Katie Lockhart gợi ý cho những tín đồ du lịch khi tới thị trấn xinh đẹp này.

Cảm nhận nhịp sống chậm rãi

Nếu đã đến những thành phố nhộn nhịp, náo nhiệt như Hà Nội hay TP.HCM, thì Hội An mang lại cảm giác yên bình, đưa du khách rời xa nhịp sống tấp nập của thành thị. Vì vậy, hãy thuận theo tự nhiên và đón nhận sự thoải mái, yên bình và cảm nhận những phút giây được “sống chậm”.

Không xa phố cổ là những thửa ruộng mênh mông bát ngát ngả theo làn gió. Hãy đạp xe dọc theo cung đường chạy qua những cánh đồng lúa, chiêm ngưỡng thiên nhiên, ngắm nhìn những người nông dân địa phương đang làm việc…

Nhâm nhi cà phê

Giống như hầu hết các điểm đến khác ở Việt Nam, những quán cà phê ở Hội An sở hữu khung cảnh cùng tầm nhìn tuyệt đẹp. Có vô số địa điểm để ngồi thưởng thức cà phê, nữ tác giả gợi ý du khách nên thử cà phê cốt dừa, cà phê muối, cà phê sữa đá.

Tận hưởng niềm vui bên bờ biển

Khi cần giải nhiệt, hãy đến các bãi biển của Hội An. Trải dài đến tận Đà Nẵng, có rất nhiều bãi biển cho du khách lựa chọn như biển Cửa Đại, biển An Bàng, biển Hà My, Cù Lao Chàm... Bạn có thể đắm mình trong làn nước biển mát lạnh, hay tắm nắng trên bãi biển và thưởng thức những trái dừa tươi ngon vừa hái.

Chỉ cách Hội An 3 km về phía bắc, An Bàng là một trong những bãi biển thú vị và hấp dẫn nhất Việt Nam

Mua sắm đồ lưu niệm

Vải ở Hội An đã có lịch sử từ lâu đời, bởi vậy đó là một phần quan trọng không thể thiếu ở nơi đây. Thị trấn cổ này ngày nay cũng nổi tiếng với rất nhiều cửa hàng may đo trang phục truyền thống. Nếu bạn chỉ có một ngày ở Hội An, thì những cửa hàng trang phục thiết kế lấy ngay là lựa chọn hoàn hảo. Du khách sẽ được lựa chọn loại vải, màu sắc, may theo đúng số đo và chỉ cần chờ khoảng vài tiếng để sở hữu một bộ trang phục độc đáo của riêng mình.

Thưởng thức ẩm thực đường phố nổi tiếng thế giới

Từ bánh mì đến cao lầu, phố Hội vô cùng được yêu thích nhờ ẩm thực hấp dẫn cùng khung cảnh những quán ăn tấp nập, nhộn nhịp. Mặc dù tại đây có rất nhiều lựa chọn, song những tín đồ ẩm thực đừng ngần ngại hỏi thăm người dân địa phương để được giới thiệu những quán ăn uy tín, chất lượng và cả những món ăn đặc sắc mang thương hiệu Hội An.

Tham gia tour ẩm thực đường phố và khóa học nấu ăn

Các chuyến tham quan là một cách tuyệt vời để làm quen với bất kỳ điểm đến mới nào, và tìm hiểu về ẩm thực bản địa cũng không ngoại lệ. Đến với Hội An, du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn hấp dẫn mà còn được tham gia các tour ẩm thực hương vị Hội An, tham gia những khóa học nấu ăn đầy thú vị, được trải nghiệm đi chợ truyền thống, hái rau, nghe giới thiệu về các món ăn nổi tiếng của địa phương…

Cảm nhận những quán ăn ngon

Katie gợi ý thực khách đến đường Trần Văn Cao là nơi có rất nhiều quán ăn ngon nổi tiếng. Du khách có thể thử bánh mì ở Madam Khánh, sau đó đi bộ qua đường thưởng thức cao lầu tại Cao lầu Liên, đi bộ vài mét nữa đến Mì Quảng 92 để tiếp tục trải nghiệm món mì hấp dẫn này. Bên cạnh những quán ăn bình dân, còn có rất nhiều lựa chọn về các nhà hàng cao cấp với đa dạng phong cách dành cho các tín đồ ẩm thực.