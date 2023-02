Thị trường bất động sản bế tắc?

Số DN rút lui khỏi thị trường cao hơn DN thành lập mới



Theo số liệu của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, tháng 1.2023, cả nước có 10.800 DN thành lập mới với số lao động đăng ký gần 68.600 lao động, tăng 0,7% về số DN và giảm 5,2% về số lao động so với tháng 12.2022. Nếu so với cùng kỳ năm trước, số DN thành lập mới giảm 16,6% về số lượng và giảm 11% về số lao động. Bên cạnh đó, cả nước có 15.100 DN quay trở lại hoạt động, nâng tổng số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động tháng 1.2023 lên 25.900 đơn vị.

Ở chiều ngược lại, có 34.994 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2022; 6.841 công ty ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 3,4%; và có 2.038 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 0,6%.

Như vậy, chỉ trong tháng đầu năm 2023, tổng số DN rút lui khỏi thị trường đã lên tới gần 43.900 đơn vị, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và cao gấp 4 lần so với tổng số DN được thành lập mới.