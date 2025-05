Thị trường bất động sản TP Dĩ An bứt phá cùng 'siêu đô thị đặc biệt' TP.HCM

Giá bất động sản còn thấp, phù hợp cho số đông mua nhà an cư

Với lộ trình sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12.4.2025 có hiệu lực từ ngày 1.9 thì TP.HCM mới - "siêu đô thị đặc biệt" sẽ đi vào hoạt động từ ngày 15.9. Trước sự thay đổi lớn về địa chính, các chuyên gia đã phân tích rằng, giá bất động sản ở các địa phương sáp nhập vào TP.HCM như Bình Dương sẽ có sự biến động. Tuy nhiên sẽ có nơi tăng giá và cũng có nơi giảm, bởi xu hướng tăng giá sẽ phụ thuộc vào chính sách phát triển hạ tầng của từng khu vực và sẽ không đồng đều. Và, chỉ những khu vực có hạ tầng giao thông, kinh tế xã hội được phát triển đồng bộ mới là nền tảng tạo động lực cho thị trường bất động sản tăng trưởng bền vững, lâu dài.

Với mức giá vừa túi tiền dự kiến từ 1,5 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ, Bcons Solary dù vừa giới thiệu ra thị trường đã thu hút khách đến tham quan

Nhìn tổng thể chung các khu vực sau khi sáp nhập vào TP.HCM thì TP.Dĩ An của Bình Dương được đánh giá là chiếm ưu thế nổi trội về cơ hội. Nơi này có nhiều lợi thế để bất động sản gia tăng giá trị tốt hơn, cụ thể là có xuất phát điểm giá còn thấp hơn so với các khu vực khác. Như ở đầu năm 2025 này, một mét vuông căn hộ mới phía bên TP Thủ Đức đã đạt đến ngưỡng trên dưới 100 triệu đồng/m², thì những dự án thuộc phía TP Dĩ An vẫn chỉ xoay quanh mức dưới 50 triệu/m². Ấn tượng hơn nữa là, vẫn có dự án còn mức giá dự kiến từ 31 triệu đồng (chưa VAT) như tại khu căn hộ Bcons Solary của Tập đoàn Bcons vừa ra mắt.

Nhờ giá bất động sản thấp nên chỉ trong mấy năm, TP Dĩ An đã nhanh chóng trở thành tâm điểm đón làn sóng dịch chuyển của người dân sống tại TP.HCM khi muốn tạo lập chốn an cư. Với diện tích tự nhiên, hơn 6.010 ha; dân số khoảng 463.023 người (theo số liệu năm 2021), nhưng đến 2025 này và thời gian tới, chắc chắn tổng dân số của TP.Dĩ An đã tăng nhanh chóng, bởi hàng loạt dự án khu căn hộ đã và chuẩn bị đón cư dân vào ở.

Trong tương lai, TP Dĩ An vẫn tiếp tục được chú ý bởi dự án căn hộ giá tốt cũng đang tiếp tục xuất hiện. Quan sát nhanh thị trường, nếu như những căn hộ ở tầm giá dưới 2,3 tỷ đã được xem là mức cạnh tranh nổi trội của bất động sản TP Dĩ An trong thời gian qua, thì những căn hộ có tổng tiền dự kiến từ 1,5 tỉ đồng/căn như Bcons Solary xuất hiện giờ đây lại được xem là nguồn cung hiếm có trong điều kiện thị trường bất động sản đang thiết lập xu hướng tăng giá như hiện tại.

Hưởng lợi từ sự cộng hưởng hạ tầng, kế hoạch đầu tư phát triển TP.HCM mới

Nói đến lợi thế, yếu tố địa lí cũng là điều trọng yếu hỗ trợ cho thị trường bất động sản TP Dĩ An. Với vị trí kề cận 4 thành phố gồm: TP Thủ Đức (TP.HCM); TP Thuận An và TP Tân Uyên (Bình Dương); TP Biên Hòa (Đồng Nai), TP Dĩ An được xem là trung tâm kết nối giao thương trọng yếu với toàn vùng. Vai trò này được khẳng định mạnh mẽ thông qua hàng loạt công trình giao thông cấp vùng như đường Vành Đai 3; tuyến Metro đầu tiên của TP.HCM; tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua với các ga Sóng Thần, Dĩ An và An Bình.

Đường Vành đai 3 đi qua TP Dĩ An (nút giao Mỹ Phước - Tân Vạn) đang được gấp rút thi công

Từ hạ tầng phủ rộng, đến nguồn công việc dồi dào trong các khu công nghiệp lâu đời nhất ở Bình Dương như KCN Sóng Thần 1 và 2; KCN Bình Đường; KCN Tân Đông Hiệp A và B… cùng vị trí liền mạch với TP Thủ Đức, TP.Dĩ An được quy hoạch là đô thị Dịch vụ - Giáo dục - Công nghiệp, là trung tâm đô thị đại học, đầu mối giao thông vùng; trong đó công nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao.

Từ tất cả những điều đó có thể nói, sau khi trở thành một phần trong khu vực được xem là siêu đô thị đặc biệt tầm vóc Châu Á, TP Dĩ An như "hổ được chắp thêm cánh", đầy sự kỳ vọng vươn tới sự tăng trưởng cao hơn. Năm 2024, tổng thu ngân sách thực hiện của TP Dĩ An đạt 100% dự toán mà UBND tỉnh giao; giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện hơn 154.164 tỉ đồng, đạt 100,01% kế hoạch và tăng 10,08% so với năm 2023; giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 25,60 tỉ đồng, đạt 101,35% kế hoạch năm. Không chỉ có vậy, TP Dĩ An còn là khu vực thuận lợi để phát triển ngành hậu cần phục vụ cho hoạt động sản xuất, bởi nơi này sở hữu loạt kho bãi và cảng vận tải.

Nơi "Đất lành chim đậu", TP Dĩ An giờ đây có hạ tầng ngày càng khang trang, tiện ích phục vụ đời sống đủ đầy, bởi vậy nói TP Dĩ An đứng trước vận hội chuyển mình khi được nhập vào TP.HCM quả thật không phải quá đề cao.