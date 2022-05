Thị trường chứng khoán toàn cầu ảm đạm

Từ Mỹ đến châu Âu, châu Á đều sụt giảm

Đến khoảng 18 giờ hôm qua, thị trường chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ. Chỉ số FTSE AllShare của Anh giảm 2,07%; CAC All-Tradablecủa Pháp sụt 2,46%; DAX của Đức giảm 2,25%... Còn trước đó khi đóng cửa phiên 12.5, nhiều chỉ số chứng khoán tại châu Á cũng rơi mạnh. Chẳng hạn, Nikkei 225 của Nhật giảm 1,77%; Kosdaq của Hàn Quốc bốc hơi 3,77%, Hang Seng của Hồng Kông giảm 2,24% hay Straits Times của Singapore cũng sụt 1,89%... Vào rạng sáng ngày hôm qua (giờ VN), thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến phiên lao dốc của các chỉ số chính, đưa chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua và tổng cộng giảm hơn 17% kể từ đầu năm nay xuống 3.935,18 điểm. Tương tự, Nasdaq Composite bốc hơi 3,18% còn 11.364,23 điểm và Dow Jones rớt 326,63 điểm, tương đương 1,02% xuống 31.834,11 điểm.

Thị trường tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng nhiều nơi chao đảo trong 2 - 3 tháng qua sau một loạt biến động địa chính trị và kinh tế. Đó là xung đột quân sự của Nga và Ukraine nổ ra sau đó đến chỉ số lạm phát từ châu Âu đến Mỹ đều tăng vọt. Trung Quốc thì vẫn duy trì chính sách phòng chống Covid-19 thắt chặt gây tác động đến chuỗi cung ứng hàng hóa… Chỉ riêng tại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 nhảy vọt 8,3%, cao hơn so với dự báo tăng 8,1% từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Lạm phát của Mỹ vẫn dao động gần mức đỉnh 40 năm là 8,5% ghi nhận vào tháng 3 trước đó.

Chứng khoán Việt bị ảnh hưởng

Đóng cửa hôm qua, thị trường chứng khoán VN cũng bị sụt giảm mạnh. Chốt phiên, VN-Index giảm 62,69 điểm, tương đương giảm 4,82% xuống 1.234,84 điểm; HNX-Index bốc hơi 5,26% xuống 315,52 điểm. Theo một số công ty chứng khoán, tâm lý bi quan bao trùm thị trường tài chính toàn cầu từ đó ảnh hưởng lớn đến các nhà đầu tư Việt. Ngoài các biến động của thế giới, nhà đầu tư trong nước có nhiều nỗi lo như lãi suất tăng, các động thái siết thị trường trái phiếu doanh nghiệp, kiểm soát đầu cơ, hạn chế tín dụng bất động sản…

Theo báo cáo mới nhất từ Công ty quản lý quỹ Dragon Capital, tâm lý nhà đầu tư trong nước bị ảnh hưởng, thể hiện qua việc chỉ số VN-Index giảm 8,9% trong tháng 4 và thanh khoản giảm tương ứng. Sau nhiều tháng chống chọi với những biến động toàn cầu, thị trường chịu áp lực lớn bởi thông tin một số lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết bị bắt giữ. Cộng hưởng với đó là các lo ngại từ bên ngoài như Fed tăng lãi suất, Trung Quốc phong tỏa Thượng Hải, nỗi sợ lạm phát đình trệ khiến thị trường toàn cầu lao dốc. Nhưng Dragon Capital đánh giá kết quả kinh doanh quý 1 đạt con số ấn tượng và vượt dự báo của Dragon Capital trước đó. Lợi nhuận quý 1 của các doanh nghiệp tăng 36% so với cùng kỳ và tăng 22% so với quý trước. Những tín hiệu tích cực về bức tranh lợi nhuận khiến Dragon Capital đánh giá lại dự báo EPS năm 2022 lên mức tăng trưởng 25%. Tốc độ tăng trưởng năm 2022 cao hơn nhiều so với con số trung bình hằng năm 12,5% kể từ 2010. Theo đó, quỹ ngoại cũng nhận định giá cổ phiếu giảm kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận đưa định giá cổ phiếu trở nên rất hấp dẫn. So sánh với các thị trường trong khu vực, mức định giá hấp dẫn hiện tại của thị trường VN càng trở nên nổi bật. Tuy vẫn còn những ẩn số trong ngắn hạn, tại mức định giá này, tiềm năng lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư dài hạn là rất rõ ràng…





Báo cáo từ Công ty chứng khoán SSI cho biết dòng vốn từ các quỹ ETF trong tháng 4 vào VN khởi sắc trở lại sau 2 tháng bị rút ròng, khi định giá thị trường VN trở nên hấp dẫn hơn sau khi giảm tới 9,9% trong tháng 4. Tổng dòng vốn ETF trong tháng 4 vào thị trường ghi nhận bơm ròng với giá trị đạt 1.690 tỉ đồng, mức cao nhất trong vòng 9 tháng gần đây. Đáng chú ý, trong tháng 4 vừa qua khối ngoại cũng mua ròng với tổng giá trị 4.020 tỉ đồng trên thị trường. Đây là tháng khối ngoại mua ròng đầu tiên kể từ tháng 7.2021. SSI tiếp tục duy trì quan điểm về việc dòng vốn ngoại sẽ quay trở lại trong năm nay với sự ổn định của tỷ giá cũng như định giá thị trường VN đã tương đối hấp dẫn cho đầu tư dài hạn.

Ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Maybank Investment Bank, cho rằng xu hướng đi xuống của thị trường chứng khoán diễn ra chung trên toàn cầu chứ không riêng tại VN. Nguyên nhân chính vẫn là do lạm phát cao và chính sách thắt chặt cung tiền từ Mỹ. Tuyên bố của Fed cho thấy dù lạm phát có dấu hiệu đi ngang hay giảm dần thì cơ quan này vẫn tiếp tục tăng lãi suất, ít nhất là trong năm nay. Nhưng chính sách này không tác động mạnh đến kinh tế nói chung và tỷ giá hối đoái của VN nói riêng do lạm phát được kiểm soát và chính sách tỷ giá khá ổn định. Lãi suất của một số ngân hàng thương mại gần đây gia tăng nhưng vẫn thấp hơn mức tăng khoảng 2,2% điểm cơ bản của nhiều ngân hàng thương mại Mỹ. Riêng lãi suất của các ngân hàng lớn trong nước hầu như chưa thay đổi nhiều. Đồng thời, Chính phủ vẫn duy trì các chính sách để hỗ trợ kinh tế phục hồi.

“Thị trường tài chính của VN vẫn khá ổn định đã tạo niềm tin rất lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Bằng chứng là khối ngoại đã quay lại mua ròng sau nhiều tháng bán ròng trước đó. Nhưng với nhà đầu tư cá nhân, tạm thời có thể đứng im quan sát để tránh bão, không nên chuyển sang chứng khoán phái sinh hay bắt đáy vì điều đó chỉ dành cho những người cực kỳ có kinh nghiệm”, ông Phan Dũng Khánh chia sẻ thêm.