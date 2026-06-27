Thị trường Đông Nam Á giúp xuất khẩu ô tô điện từ Trung Quốc lập kỷ lục

Xuất khẩu ô tô điện của Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới trong tháng 5.2026, khi nhu cầu tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á (ASEAN) ngày càng gia tăng. Theo dữ liệu từ viện nghiên cứu năng lượng toàn cầu Ember cho thấy xuất khẩu ô tô điện của Trung Quốc trong tháng 5.2026 đạt 9,2 tỉ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này vượt qua mức 9,1 tỉ USD vào tháng 4.2026, giúp Trung Quốc tiếp tục thiết lập kỷ lục mới về xuất khẩu ô tô điện đồng thời khẳng định vị thế vững chắc của một quốc gia cung cấp xe điện hàng đầu thế giới.

Xuất khẩu ô tô điện của Trung Quốc trong tháng 5.2026 đạt 9,2 tỉ USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái Ảnh: Reuters

Về số lượng, tính đến tháng 5.2026, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 448.000 xe ô tô năng lượng mới. Con số này bao gồm 279.000 xe ô tô điện chạy bằng pin (BEV) và 169.000 xe hybrid cắm điện (PHEV). Kết quả này một lần nữa cho thấy Trung Quốc đang là trung tâm sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, xuất khẩu xe điện đã trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ xanh tại Trung Quốc. Ngoài năng lực sản xuất, ô tô điện xuất xứ từ Trung Quốc ngày càng cho thế mạnh cạnh tranh về công nghệ và giá bán.

Một trong những động lực chính thúc đẩy xuất khẩu ô tô điện của Trung Quốc tăng trưởng đến từ nhu cầu mạnh mẽ về xe điện tại các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Theo Ember xuất khẩu ô tô điện Trung Quốc sang các quốc gia khu vực Đông Nam Á đạt 1,2 tỉ USD vào tháng 5.2026, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, Thái Lan trở thành thị trường lớn nhất với các hãng xe Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á khi đã nhập khẩu hơn 36.000 xe điện từ Trung Quốc chỉ trong vòng một tháng. Trong khi đó, Philippines ghi nhận sự tăng vọt về với lượng xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc vượt mức 33.000 chiếc. Sự tăng trưởng cũng đang diễn ra ở các quốc gia có quy thị trường ô tô tương đối nhỏ như Campuchia và Lào. Tại Campuchia, chính phủ đã giảm thuế nhập khẩu đối với ô tô điện chạy bằng pin xuống 0% bắt đầu từ cuối tháng 3.2026. Thuế nhập khẩu đối với xe PHEV cũng được giảm từ 35% xuống 7%.

Thái Lan trở thành thị trường lớn nhất với các hãng xe Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á khi đã nhập khẩu hơn 36.000 xe điện từ Trung Quốc chỉ trong vòng một tháng Ảnh: Reuters

Chính sách này được đánh giá là thành công trong việc thúc đẩy việc chuyển đổi sang sử dụng xe điện tại Campuchia, đồng thời tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm ô tô điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi đó, Lào đang đưa ra nhiều ưu đãi khác nhau dưới hình thức giảm phí đăng ký và phí dịch vụ cho xe điện. Chính phủ Lào cũng yêu cầu các công ty vận chuyển hành khách phải có lượng xe điện chiếm ít nhất 10% tổng số phương tiện của họ từ cuối năm 2026. Quốc gia này cũng đã tạm thời ngừng nhập khẩu ô tô chạy bằng xăng cho đến cuối năm nay để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Ông Lam Pham, chuyên gia phân tích của Ember Asia Energy cho biết giá năng lượng toàn cầu tăng cao đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe điện trong khu vực ASEAN.

"Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay một lần nữa chứng minh rằng điện khí hóa là một trong những cách để tăng cường an ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và giảm chi phí vận chuyển trong dài hạn", ông Lam Pham chia sẻ.

Sự tăng trưởng cũng đang diễn ra ở các quốc gia có quy thị trường ô tô tương đối nhỏ như Campuchia và Lào Ảnh: Kompas

Trong khi đó, ông Euan Graham, nhà phân tích dữ liệu và điện lực cấp cao của Ember, đánh giá rằng Đông Nam Á hiện là một trong những thị trường xe điện phát triển nhanh nhất thế giới. Theo ông, sự tăng vọt xuất khẩu từ Trung Quốc cho thấy nhu cầu về xe điện trong khu vực tiếp tục tăng và có thể được đáp ứng trên quy mô lớn bởi các nhà sản xuất Trung Quốc.

"Đông Nam Á đang nổi lên như một thị trường quan trọng cho xe điện. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về nhu cầu cho thấy người tiêu dùng và chính phủ trong khu vực ngày càng đón nhận công nghệ xe điện như một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng", Euan Graham cho biết thêm.

Xu hướng này nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của các quốc gia khu vực Đông Nam Á trên bản đồ ngành công nghiệp ô tô điện toàn cầu. Đồng thời, vị thế thống trị của Trung Quốc với tư cách là nhà cung cấp xe điện hàng đầu thế giới đang ngày càng được củng cố khi nhu cầu từ các nước đang phát triển thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông vận tải phát thải thấp.