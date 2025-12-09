Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thị trường ghế ngồi ô tô 'nóng' dần: Thương hiệu Babyro được người dùng Việt tin chọn

09/12/2025 08:00 GMT+7

Trước thềm quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô sắp có hiệu lực, thị trường ghế ngồi ô tô tại Việt Nam đang trở nên sôi động. Trong đó, các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế như Babyro đang chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét phải được chở trên xe ô tô bằng thiết bị an toàn phù hợp. Quy định này chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Sự thay đổi về mặt chính sách đã tạo ra một làn sóng tiêu dùng mới, biến ghế ngồi ô tô từ một sản phẩm được coi là "xa xỉ" trở thành trang bị thiết yếu cho các gia đình sở hữu xe hơi.

Xu hướng tiêu dùng: Chủ động thay vì đối phó

Thị trường ghế ngồi ô tô ‘nóng’ dần: Thương hiệu Babyro được người dùng Việt tin chọn - Ảnh 1.

Ghế ô tô Babyro tại showroom, giúp phụ huynh an tâm lựa chọn

Ghi nhận từ thị trường cho thấy, tâm lý của các bậc phụ huynh Việt đang có sự chuyển dịch tích cực. Thay vì chờ đến khi luật áp dụng chế tài xử phạt, nhiều gia đình trẻ đã chủ động tìm mua ghế ngồi ô tô để bảo vệ con em mình.

Nhu cầu tăng cao khiến thị trường xuất hiện nhiều mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện đại ngày càng khắt khe hơn. Họ không chỉ quan tâm đến giá cả mà đặt tiêu chí an toàn, nguồn gốc xuất xứ và các chứng nhận kỹ thuật lên hàng đầu.

Thị trường ghế ngồi ô tô ‘nóng’ dần: Thương hiệu Babyro được người dùng Việt tin chọn - Ảnh 2.

Người dân lựa chọn và tin dùng sản phẩm chất lượng

Tiêu chuẩn khắt khe chinh phục người dùng thông thái

Thị trường ngày càng phong phú và đa dạng, người tiêu dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn khác nhau, những thương hiệu sở hữu các chứng chỉ an toàn quốc tế rõ ràng như Babyro đang tạo được lợi thế cạnh tranh lớn.

Đại diện Babyro cho biết, để chinh phục được người tiêu dùng Việt, các sản phẩm của hãng phải vượt qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt nhất. Nổi bật là tiêu chuẩn an toàn ECE R129 (i-Size) và ECE R44 của châu Âu. Đây là những thước đo "vàng" về khả năng bảo vệ trẻ trước các va chạm từ nhiều phía, đặc biệt là va chạm bên hông.

Thị trường ghế ngồi ô tô ‘nóng’ dần: Thương hiệu Babyro được người dùng Việt tin chọn - Ảnh 3.

Sản phẩm ghế ô tô Babyro

Giải pháp đa dạng cho mọi hành trình

Một điểm cộng khác giúp Babyro phủ sóng thị trường là dải sản phẩm rộng, đáp ứng nhu cầu cho trẻ từ giai đoạn sơ sinh đến khi 12 tuổi.

Thương hiệu này cung cấp nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt như dòng Babyro Spinsafe - dòng ghế xoay 360 độ dành cho bé nhỏ, giúp ba mẹ dễ dàng thao tác đưa con vào ra xe; dòng Babyro Wing - dòng ghế dành cho lứa tuổi lớn hơn (từ 3 - 12 tuổi), hay dòng Babyro Booster - dòng ghế nâng dành cho trẻ trên 125cm (6 - 12 tuổi)

Sự linh hoạt này giúp Babyro phù hợp với hầu hết các dòng xe phổ biến tại Việt Nam, từ xe sedan gia đình cỡ nhỏ đến các dòng SUV, MPV hay thậm chí là xe dịch vụ cao cấp muốn nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thị trường ghế ngồi ô tô ‘nóng’ dần: Thương hiệu Babyro được người dùng Việt tin chọn - Ảnh 4.

Sản phẩm ghế ô tô Babyro

Với chiến lược tập trung vào chất lượng cốt lõi và trải nghiệm người dùng, Babyro đang khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô. Việc đầu tư một chiếc ghế ngồi đạt chuẩn như Babyro không chỉ là tuân thủ pháp luật, mà còn là cách người tiêu dùng Việt thể hiện sự quan tâm đối với thế hệ tương lai.

