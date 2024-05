Thị trưởng 'ghét chuột' sẽ tổ chức 'thượng đỉnh diệt chuột cống' ở New York

Một con chuột trên cầu Pulaski ở New York AFP

Trong nỗ lực mới nhằm đối phó chuột trong đô thị, thị trưởng Eric Adams tại thành phố New York (bang New York, Mỹ) vừa công bố việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về chuột cống đô thị, dự kiến quy tụ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 và 19.9 với sự tham gia của những doanh nghiệp diệt chuột giỏi nhất từ các thành phố Boston (bang Massachusetts), New Orleans (Louisiana) và Seattle (Washington), theo Đài Fox News mới đây đưa tin.

Vị thị trưởng thuộc đảng Dân chủ nêu lý do của hội nghị là vì "biết chuột biết ta, trăm trận trăm thắng". "Người dân New York có thể chưa biết về tôi, nhưng tôi ghét chuột và tôi tin rằng hầu hết cư dân thành phố chúng ta cũng vậy", ông phát biểu.

"Với số lượng chuột được phát hiện giảm gần 14% tại các Khu vực Giảm thiểu Chuột của thành phố chúng ta qua từng năm, chúng ta tiếp tục có tiến triển nhưng sẽ không dừng lại ở đó", ông nói thêm.

Thị trưởng New York Eric Adams REUTERS

Ủy viên Sở Công viên và Giải trí Thành phố New York Sue Donoghue nói rằng thành phố đang "tập trung trọng điểm" vào việc ngăn chặn và giảm thiểu chuột cống.

"Chúng tôi rất biết ơn Thị trưởng Adams và Đại học Cornell vì đã dẫn đầu hội nghị thượng đỉnh này nhằm thúc đẩy các phương pháp thực hành tốt nhất và cho phép các thành phố trên khắp đất nước cộng tác để tìm ra các cách đối phó chuột", bà chia sẻ.

Giám đốc Cơ quan Giảm thiểu loài gặm nhấm toàn thành phố New York Kathleen Corradi nói rằng New York "tự hào" được tổ chức sự kiện sắp tới.

Vì sao New York cần "sếp diệt chuột"?

"Thành phố New York là nơi tiên phong trong việc quản lý chuột đô thị và tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực giảm thiểu chuột bằng cách sử dụng khoa học và dữ liệu. Chúng tôi tự hào tổ chức hội nghị như một bước đi tận tâm nhằm nâng cao hiểu biết và xây dựng khả năng quản lý bền vững tốt hơn", theo bà Corrodi.

Tháng trước, các quan chức y tế thành phố New York đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng bệnh do vi khuẩn lây truyền qua nước tiểu chuột, sau khi có 24 trường hợp được ghi nhất vào năm 2023, nhiều nhất so với những năm trước đó.

Đến nay đã có 6 trường hợp mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da liên quan nước tiểu chuột đã được ghi nhận ở thành phố New York. Bệnh này có thể dẫn đến tổn thương thận, viêm màng não, suy gan, khó thở và trong trường hợp nghiêm trọng là tử vong.