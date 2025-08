Thị trường hấp thụ tốt, K-Home Apartment tiếp tục tung tòa Cát Tường

Màn "chào sân" ấn tượng của căn hộ xanh chuẩn Singapore

Việc 608 căn hộ thuộc tòa Anh Đào, khu căn hộ K-Home Apartment, được khách hàng đặt chỗ chỉ sau một tháng ra mắt đã tạo cú hích lớn cho thị trường khu vực Đông Bắc TP.HCM. Điều này không chỉ minh chứng cho nhu cầu nhà ở rất cao của người lao động, mà còn là sự khẳng định cho hướng đi đúng đắn của Kim Oanh Land trong việc phát triển mô hình nhà ở xã hội chuẩn Singapore tại Việt Nam.

Với mức giá chỉ 778 triệu đồng/căn, K-Home Apartment đã tạo "cơn sốt" cho thị trường khu vực Đông Bắc TP.HCM

Khác với dòng sản phẩm nhà ở xã hội thấp tầng của K-Home New City - căn hộ K-Home Apartment là phiên bản "tinh gọn" với mức giá dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn hội tụ đầy đủ tinh thần sống xanh, sống tiện nghi và bền vững. Thậm chí K-Home Apartment còn sở hữu những yếu tố vượt trội như tầm nhìn rộng mở hướng về thành phố mới Bình Dương, ngoài hệ thống tiện ích chung của đô thị K-Home New City còn có những tiện ích dành riêng trong nội khu.

Theo giới chuyên gia, sức hút của K-Home Apartment đến từ bốn yếu tố cốt lõi: vị trí trung tâm, sản phẩm tối ưu, hệ tiện ích đa lớp và chính sách tài chính linh hoạt. Tọa lạc tại vị trí "trái tim" của đô thị K-Home New City, K-Home Apartment thừa hưởng trọn vẹn kết nối hạ tầng đồng bộ, tiếp cận nhanh chóng chuỗi tiện ích hiện đại trong và ngoài khu đô thị. Chỉ trong vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận ba lớp tiện ích như: chuỗi tiện ích nội khu căn hộ, tiện ích "all-in-one" của đô thị K-Home New City và các tiện ích hiện hữu của thành phố mới Bình Dương.

Hồ bơi hiện đại nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân K-Home Apartment

K-Home Apartment được phát triển theo định hướng căn hộ xanh chuẩn Singapore, mang đến trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi và bền vững nhờ áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp cư dân có thể tiết kiệm đến 20% chi phí điện, nước và giảm 20% hàm lượng carbon trong vật liệu.

Song song đó, chính sách tài chính cũng là yếu tố then chốt "mở khóa" cơ hội an cư cho nhiều khách hàng. Với số tiền thanh toán ban đầu chỉ 77,8 triệu đồng, khách hàng đã có thể nhận ngay căn hộ xanh chuẩn Singapore bàn giao hoàn thiện nội thất chất lượng cao đến từ các thương hiệu hàng đầu: An Cường, Poli-FSL, Varmora Granito, Hảo Cảnh, J.Lilen… Nếu có nhu cầu vốn, khách hàng sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay với lãi suất chỉ 5,9%/năm.

Đặc biệt, "sức nóng" của K-Home Apartment còn được nhân lên khi Kim Oanh Land đã hợp tác cùng Coteccons, nhà thầu hàng đầu Việt Nam, để đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng công trình.

Căn hộ tối ưu công năng với phong cách thiết kế mới

Trước sự hấp thụ nhanh chóng của thị trường, ngay sau tòa Anh Đào, Kim Oanh Land vừa tiếp tục giới thiệu tòa Cát Tường.

So với tòa Anh Đào, hầu hết căn hộ tòa Cát Tường đều sở hữu 2 mặt thoáng với tầm view về hướng Đông thoáng sáng và hướng về tòa tháp đôi trung tâm hành chính Bình Dương. Thiết kế tòa Cát Tường không chỉ giúp tối ưu ánh sáng và đối lưu không khí tự nhiên mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống cho chủ nhân. Đặc biệt, mật độ căn hộ của tòa Cát Tường thấp hơn so với tòa Anh Đào, mang đến không gian sống yên tĩnh hơn.

Các căn hộ tòa Cát Tường gây ấn tượng phong cách nội thất tối giản nhưng không kém sự tinh tế

Tòa Cát Tường tiếp tục mang đến đa dạng sản phẩm gồm: căn studio, căn 1 phòng ngủ+ và căn 2 phòng ngủ, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh việc kế thừa các giá trị nổi bật của tòa Anh Đào như thiết kế xanh chuẩn Singapore, bàn giao đầy đủ nội thất và hệ tiện ích đa lớp, tòa Cát Tường còn được đổi mới phong cách nội thất, hòa quyện tông trắng - xám hiện đại, tinh tế, tạo nên cảm giác thư giãn nhẹ nhàng.

Với những điều chỉnh tinh tế cả về thiết kế lẫn trải nghiệm sống, Kim Oanh Land kỳ vọng tòa Cát Tường sẽ tiếp tục xác lập những dấu mốc ấn tượng mới cho K-Home Apartment, góp phần nhanh chóng hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng ngàn gia đình tại đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Tìm hiểu thêm về căn hộ xanh chuẩn Singapore K-Home Apartment: Sales Gallery: Đường Lê Lai, phường Bình Dương, TP.HCM

Hotline: 1900 633 968 - 0937 96 12 12

Website: www.k-homenewcity.vn