Thị trường kim cương tuột phanh

Mới đây, chuyên trang Rapaport đưa tin thị trường kim cương vẫn diễn biến khó lường khiến giá mặt hàng này tiếp tục giảm trong tháng 9. Cũng liên quan vấn đề này, Công ty Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, vừa công bố báo cáo đánh giá chi tiết.

Nghịch lý kim cương nhân tạo

Theo đó, dữ liệu thị trường cho thấy giá của tất cả các loại kim cương tự nhiên lẫn kim cương nhân tạo đều giảm mạnh trong những năm gần đây. Giá của một viên kim cương tự nhiên loại 1 carat đã giảm 26% trong 3 năm qua. Sự sụt giảm thậm chí còn lớn hơn đối với các sản phẩm kim cương nhân tạo tương tự. Điển hình, giá kim cương nhân tạo hiện chỉ bằng một nửa so với năm 2022. Xa hơn, nếu tính từ năm 2016 đến nay, giá kim cương nhân tạo đã giảm đến 86%.

Kim cương được bày bán ở Botswana ẢNH: REUTERS

Việc kim cương tự nhiên bị giảm giá là vì người tiêu dùng ngày càng có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại đá nhân tạo vì lý do đạo đức, môi trường và chi phí… Một nghiên cứu hồi năm ngoái cho thấy hơn một nửa số cặp đôi kết hôn đã sử dụng nhẫn đính kim cương nhân tạo và mức độ phổ biến đối với những lựa chọn thay thế này đã tăng 40% trong những năm gần đây.

Theo nguyên tắc cung cầu thông thường, khi nhu cầu tăng cao sẽ khiến kim cương nhân tạo tăng giá. Thế nhưng, nghịch lý đã xảy ra trên thị trường kim cương, bởi việc tạo ra kim cương nhân tạo cũng ngày càng phổ biến nên nguồn cung trên thị trường này ngày một lớn hơn, các nhà sản xuất kim cương đang tràn ngập thị trường khiến giá cả ngày càng rẻ hơn.

Giám đốc nghiên cứu thị trường hàng hóa Tim Puko (thuộc Eurasia Group) cho rằng giá cả hàng hóa đôi khi theo chu kỳ tăng giảm, nhưng tình hình hiện tại chưa cho thấy tín hiệu khả dĩ nào để giá kim cương tăng trở lại. Theo vị chuyên gia này, tình hình kinh tế đang đối mặt nhiều khó khăn như: căng thẳng thương mại thế giới, lạm phát và lãi suất, khủng hoảng chi phí sinh hoạt, xung đột diễn ra ở nhiều nơi… Giữa bối cảnh như vậy, những người giàu có (nguồn cầu số 1 đối với thị trường kim cương) cảm thấy bất an về kinh tế, kết hợp với những lo ngại về đạo đức, thì họ khó có thể chi tiền để mua những mặt hàng xa xỉ như kim cương.

Chính vì thế, chuyên gia Tim Puko cho rằng dù giá kim cương có thể sẽ không thể giảm mãi, nhưng trong ngắn hạn thì khó đảo chiều để tăng trở lại.

Tác động chính trị

Báo cáo của Eurasia Group chỉ ra rằng tình hình thị trường kim cương đã gây khó khăn cho một số quốc gia. Trong đó, Botswana bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nga, Angola và một số nước láng giềng của Botswana ở châu Phi cận Sahara cũng bị ảnh hưởng đáng kể.

Nằm trong nhóm này, Botswana - nhà sản xuất kim cương lớn nhất - đã bị tác động nặng nề nhất. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, kim cương chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu và 25% giá trị nền kinh tế của quốc gia này. Suy thoái kim cương đã làm suy yếu nền kinh tế Botswana, khiến tỷ lệ thất nghiệp lên đến gần 28% vào năm ngoái.

Khi kinh tế khó khăn thì tình hình chính trị có thể sẽ bất ổn. Nhiều năm qua, Botswana là ổn định nhất, chắc chắn là giàu nhất trong tất cả các quốc gia châu Phi cận Sahara, đồng thời là động lực ổn định cho khu vực. Trong nhiều cuộc xung đột hoặc bất ổn, Botswana đã điều động lực lượng quân sự để tái lập sự ổn định. Nhưng giờ đây, khi động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng nhất không còn, Botswana khó còn đủ nguồn lực để hỗ trợ quốc gia khác. Trong khi đó, khu vực này vốn dĩ đầy bất ổn. Thậm chí ngay tại chính nước này cũng xảy ra một cuộc thay đổi quyền lực chính trị cách đây chưa lâu.