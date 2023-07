Thị trường lao động đang sở hữu một thế hệ kiến tạo giá trị từ đam mê

Khi lao động chính là vinh quang

Thế hệ Millennials (sinh ra vào khoảng từ năm 1981 đến 1996) là nhóm thế hệ chủ lực trong các nhóm lực lượng lao động ngày nay. Với thế hệ Millennials, họ rất linh hoạt tìm hiểu và tiếp thu những kỹ năng mới. Không chỉ chủ động tìm kiếm những điều mới lạ, Millennials còn không ngại thử thách để có trải nghiệm cuộc sống ý nghĩa, thú vị. Theo kết quả khảo sát hơn 23.000 người từ 46 quốc gia của Deloitte năm 2021, lương là lý do hàng đầu nhưng không phải là duy nhất khiến Millennials lựa chọn một công việc, mà cơ hội xây dựng giá trị bền vững cho bản thân họ và những người xung quanh cũng là yếu tố quan trọng chi phối quyết định của thế hệ này.

Trước bối cảnh kinh tế xã hội nhiều biến động, bản lĩnh và sự thích nghi của Millennials càng thể hiện rõ, khi nhiều người sẵn sàng chọn công việc có nền tảng tài chính vững chắc và tương xứng với lộ trình phát triển tài năng, giúp họ không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình mà còn để niềm đam mê được tiếp thêm ngọn lửa trên hành trình đi đến thành công.

Và Tài chính - Bảo hiểm là một trong những lĩnh vực với tiềm năng phát triển rộng lớn tại Việt Nam đang thu hút rất nhiều Millennials lựa chọn xây dựng và phát triển các giá trị thiết thực trên hành trình khẳng định mình. Sự hấp dẫn của nghề không chỉ nằm ở lương thưởng mà còn là ở cơ hội khẳng định mình, kiến tạo sự nghiệp vững bền, mang lại giá trị cho cộng đồng, xã hội.

Thế hệ trẻ không ngại tìm kiếm những cơ hội mới, giúp tạo dựng những giá trị đích thực Ảnh: Shutterstock

Không chỉ là công việc, đối với Millenials đây là sự nghiệp!

Trên thế giới, nghề tư vấn bảo hiểm đã xuất hiện từ rất lâu với hơn 440 năm hình thành và phát triển, nhưng tại Việt Nam, nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ (BHNT) chỉ mới được biết đến cách đây 27 năm. Gần 2 thập kỷ nay, cùng với sự phát triển của xã hội và sự tận tụy của những Chuyên viên Tư vấn BHNT, mọi người đã dần ý thức được ý nghĩa nhân văn của công việc này. Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV), chi trả quyền lợi bảo hiểm tính đến ngày 12.12.2022 ước đạt 64.018 tỉ đồng (tăng 23,29% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó các doanh nghiệp BHNT ước đạt 40.600 tỉ đồng. Con số trên đã phần nào cho thấy vai trò của ngành BHNT đối với xã hội hiện nay và đó cũng là lý do chính yếu giúp nghề tư vấn viên tài chính được đánh giá là 1 trong 100 nghề tốt nhất trên thế giới và được công nhận là một trong những nghề cao quý nhất khi mang nhiều giá trị cho xã hội, đem lại tương lai, sự an lành và thịnh vượng.

Tư vấn Tài chính - Bảo hiểm nhân thọ là một trong những công việc mang lại nhiều giá trị cho bản thân và cộng đồng Ảnh: Shutterstock

Thực tế, BHNT là một ngành khó vì đây là một ngành thuộc lĩnh vực tài chính, cần có kiến thức chuyên sâu nhất định. Để trở thành một Chuyên viên Tư vấn chuẩn mực, bạn phải đầu tư nhiều thời gian, công sức rèn luyện để không ngừng nâng cao chuyên môn. Ngoài kiến thức bảo hiểm cần thiết, các Chuyên viên Tư vấn còn cần có kỹ năng thuyết trình; nắm rõ về các chính sách, quyền lợi... của sản phẩm để có những tư vấn chuẩn xác cho khách hàng, phải có kiến thức về tài chính bao gồm quản lý tài chính cá nhân, quản trị rủi ro, các loại hình đầu tư trên thị trường..., phải hiểu về luật bảo hiểm, thừa kế... Chính vì thế, nhiều năm trở lại đây, nghề này không còn là một nghề tay trái, mà đã trở thành lựa chọn sự nghiệp của nhiều người. Đứng trước nhu cầu càng lớn của thị trường, tiêu chuẩn tuyển dụng tư vấn viên ngày càng được nâng cao.

Nằm trong Top 5 Công ty BHNT uy tín năm 2023, Chubb Life là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn Hoa Kỳ tại Việt Nam, nằm trong khối BHNT của Tập đoàn Chubb - tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn hàng đầu thế giới với bề dày lịch sử 231 năm. 18 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, tài sản lớn nhất của Chubb Life chính là Đội ngũ Kinh doanh "Chuẩn mực - Chuyên nghiệp - Đạo đức". Xây dựng chiến lược đào tạo bài bản từ gốc, Chubb Life luôn thường xuyên mở chương trình tập huấn chuyên sâu giúp các thành viên nâng cao kỹ năng, chế độ thu nhập và chính sách tưởng thưởng xứng đáng, môi trường làm việc sáng tạo, văn hóa chính trực cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng và luôn mở rộng cơ hội đón nhận những nhân tài mới có đủ đạo đức và sự chuyên tâm với nghề. Đó chính là lý do Chubb Life Việt Nam liên tiếp 3 năm được tạp chí HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và được LOMA vinh danh với 2 giải thưởng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực BHNT: "Giải thưởng Xuất sắc về Đào tạo 2021" (2021 Excellence in Education Award), "Giải thưởng Thành tựu Phát triển Trí Thức 2021" (2021 Educational Achievement Award). Bên cạnh những khóa tập huấn kỹ năng mềm, các thành viên Chubb Life Việt Nam thường xuyên được tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu như FLMI (Hội viên chính thức, Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ), ALMI (Hội viên dự bị, Quản lý Bảo hiểm Nhân thọ), ARA (Hội viên, Hành chính tái bảo hiểm), AIRC (Hội viên, Pháp chế Bảo hiểm).

Không nằm ngoài chiến lược đó, năm nay, Chubb Life mang đến "Chubb’s Global Career Day - Ngày hội sự nghiệp toàn cầu" - sự kiện tuyển dụng có quy mô rộng lớn trên diện toàn cầu lần đầu tiên được diễn ra tại Việt Nam. Đến với "Ngày hội sự nghiệp toàn cầu" diễn ra vào ngày 15.07 tại Hà Nội và 16.07 tại TP.HCM, các ứng viên không chỉ tìm kiếm nghề nghiệp với hơn 2.000 cơ hội, mà còn được trò chuyện cùng với những chuyên gia đầu ngành về cách xây dựng chiến lược phát triển sự nghiệp bền vững trong lĩnh vực BHNT.

Thông tin chi tiết về sự kiện, vui lòng tham khảo https://www.chubb.com/vn-vn/partners-agents/agents.html