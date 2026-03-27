Thị trường lao động vào cao điểm mùa tuyển dụng

"Khát" nhân lực, lương ngành du lịch - dịch vụ đến 75 triệu đồng/tháng

Nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nội đang tăng mạnh khi bước vào mùa cao điểm, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và bán lẻ.

Tại phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho thanh niên do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức ngày 26.3, nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô tuyển dụng, kéo theo mức thu nhập ở nhiều vị trí được điều chỉnh tăng.

Sinh viên tìm kiếm việc làm tại Phiên giao dịch việc làm ngày 26.3 ẢNH: THU HẰNG

Chị Hồ Thị Việt Hà, chuyên viên tuyển dụng hệ thống khách sạn A25, cho biết doanh nghiệp đang tuyển dụng hàng loạt vị trí, từ giám đốc khách sạn, bộ phận kinh doanh, lễ tân đến buồng phòng, kỹ thuật, nhân viên part-time và sinh viên thực tập.

Trong đó, vị trí giám đốc khách sạn 4 sao có mức lương từ 38 - 75 triệu đồng/tháng; giám đốc khách sạn 2 - 3 sao từ 25 - 50 triệu đồng/tháng; bộ phận kinh doanh từ 15 - 30 triệu đồng/tháng; lễ tân biết ngoại ngữ có thể nhận lương từ 12,6 - 28 triệu đồng.

Ở nhóm việc làm bán thời gian, mức lương cao hơn so với mặt bằng chung, dao động từ 35.000 - 45.000 đồng/giờ, trong khi sinh viên thực tập được hỗ trợ khoảng 120.000 đồng/ngày.

"Doanh nghiệp đang bước vào mùa cao điểm du lịch nên nhu cầu nhân sự tăng mạnh tại Hà Nội, Quảng Ninh, Sa Pa, Đà Nẵng. Chúng tôi tuyển dụng liên tục tất cả các ngành, với các vị trí phổ thông, số lượng gần như không giới hạn", chị Hà nói.

Không chỉ ngành khách sạn, lĩnh vực bán lẻ - thực phẩm cũng đẩy mạnh tuyển dụng. Chị Vũ Thị Thanh Bình, phụ trách tuyển dụng Công ty TNHH Ly Thái Bakery tại Hà Nội, cho biết doanh nghiệp đang cần tuyển cửa hàng trưởng, cửa hàng phó, nhân viên bán hàng và nhân viên bếp cho hệ thống cửa hàng bánh.

Mức lương nhân viên bán hàng toàn thời gian khoảng 8 triệu đồng/tháng, còn bán thời gian từ 27.000 - 35.000 đồng/giờ.

"Hiện tại, chúng tôi cần 1 cửa hàng trưởng, 1 cửa hàng phó, khoảng 10 nhân viên bán hàng và 5 nhân viên bếp bánh. Môi trường làm việc thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến. Các bạn trẻ hiện nay chủ yếu quan tâm đến thu nhập, nơi nào trả lương tốt hơn thì sẽ ưu tiên lựa chọn", chị Bình nói.

Mai Ngọc Huy, sinh viên năm nhất ngành marketing, Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho biết đang chủ động tìm kiếm việc làm thêm trong dịp hè. Theo Huy, việc nhà trường tổ chức phiên giao dịch việc làm ngay tại khuôn viên trường giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận doanh nghiệp, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng cũng như có cơ hội được tư vấn về kỹ năng phỏng vấn và định hướng nghề nghiệp.

"Với sinh viên năm nhất như em, đây là dịp rất tốt để va chạm thực tế. Em mong muốn tìm được công việc phù hợp để vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm, làm quen với môi trường làm việc và chuẩn bị tốt hơn cho những năm học sau", Huy chia sẻ.

Theo thống kê từ ban tổ chức, phiên giao dịch việc làm có tổng cộng 1.866 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong đó, 537 vị trí có mức thu nhập từ 15 triệu đồng/tháng trở lên, chiếm 29,2%; 698 vị trí từ 10 - 15 triệu đồng và 631 vị trí từ 7 - 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, nhóm lao động từ 18 - 25 tuổi chiếm tới 63,8% tổng nhu cầu tuyển dụng, cho thấy doanh nghiệp đang tập trung mạnh vào lực lượng lao động trẻ.

Ông Bùi Gia Huân, Trưởng phòng Công tác sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho rằng các phiên giao dịch việc làm giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. "Sinh viên không chỉ học trên lớp mà còn được tiếp cận doanh nghiệp, nắm bắt cơ hội việc làm đúng ngành nghề", ông Huân nói.

Theo ông Huân, sinh viên hiện nay năng động, sáng tạo và có nhiều tiềm năng. "Nếu được tuyển dụng đúng yêu cầu, các em sẽ phát huy tốt năng lực và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ", ông nhấn mạnh.

Ở góc độ kết nối thị trường, ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, đánh giá các phiên giao dịch việc làm đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa nhà trường và doanh nghiệp. Sinh viên không chỉ được tiếp cận cơ hội việc làm mà còn được tư vấn, trang bị kỹ năng tìm việc và kỹ năng phỏng vấn.

Thị trường dịch chuyển theo hướng chất lượng

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết năm 2026 thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 11%, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh nhiều dự án lớn được triển khai.

Thành phố đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho khoảng 171.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,8%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%.

Vì vậy, thị trường lao động dự báo sẽ tăng trưởng mạnh, nhu cầu việc làm mới tăng nhanh với sự dịch chuyển rõ rệt về yêu cầu kỹ năng và mô hình việc làm.

Ông Vũ Quang Thành cho hay, tháng 3.2026 là giai đoạn mang tính bản lề của thành phố để tạo đà hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP.

"Nhiệm vụ cấp bách của thủ đô hiện nay là hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định nhân sự, khôi phục toàn bộ công suất hoạt động và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, thành phố đang quyết liệt giải quyết các "điểm nghẽn" về thủ tục hành chính, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và mở rộng thị trường tiêu thụ", ông Thành nói.

Đồng hành cùng nhịp độ tăng tốc của nền kinh tế thủ đô, công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và kịp thời hơn nữa.

Dự báo từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy, trong quý 2/2026, nhu cầu tuyển dụng có thể tăng 12 - 15% so với quý 1. Tuy nhiên, khoảng 70% nhu cầu tuyển mới tập trung vào nhóm lao động có tay nghề và chuyên môn cao.

"Doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn để tuyển được nhân sự đáp ứng công việc ngay, thay vì tuyển số lượng lớn lao động phổ thông rồi đào tạo lại. Xu hướng này cũng có thể kéo theo sự dịch chuyển lao động, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và ẩm thực", ông Thành nhìn nhận.

Trong bối cảnh thị trường lao động bước vào giai đoạn tăng tốc, việc chủ động kết nối cung - cầu, nâng cao chất lượng dự báo và thông tin thị trường được xem là yếu tố then chốt để hỗ trợ người lao động tìm được việc làm phù hợp, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của doanh nghiệp.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội chú trọng nâng cao công tác phân tích dự báo thị trường lao động ngắn và dài hạn về nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng thông tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội việc làm.