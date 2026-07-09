Thị trường phân hóa, bất động sản giá trị thật nắm ưu thế

Thanh khoản phân hóa theo chất lượng sản phẩm

Theo Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý I/2026 của VARS, trước các tác động của nhiều yếu tố từ tình hình kinh tế, lãi vay… thanh khoản đang có sự phân hóa rõ giữa các phân khúc. Giao dịch tập trung ở những sản phẩm có pháp lý minh bạch, tiến độ đảm bảo và đáp ứng nhu cầu ở thực, trong khi nhiều sản phẩm thiếu hạ tầng và hạn chế về tiện ích vẫn duy trì trạng thái trầm lắng.

Bên cạnh sự phân hóa của thị trường, hạ tầng giao thông khu vực phía nam ghi nhận nhiều chuyển động tích cực. Cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đưa vào khai thác khoảng 30 km, các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện để tiến tới thông xe toàn tuyến. Trong khi đó, Vành đai 3 đang bước vào giai đoạn tăng tốc, dự kiến hoàn thành khoảng 40 km vào cuối tháng 9 trước khi thông xe đồng bộ toàn tuyến vào cuối năm 2026. Khi kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương cùng các trục giao thông chiến lược khác, mạng lưới liên vùng sẽ tiếp tục được hoàn thiện, tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực cửa ngõ tây nam TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Five Star Eco City tọa lạc tại cửa ngõ tây nam TP.HCM, kết nối thuận tiện qua trục Đinh Đức Thiện nối dài và các tuyến hạ tầng liên vùng

Trong bối cảnh đó, những đại đô thị sinh thái được đầu tư đồng bộ, nơi giá trị không chỉ đến từ vị trí mà còn được hình thành bởi quy hoạch, hạ tầng, hệ tiện ích và cộng đồng cư dân hiện hữu, tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của thị trường.

The Royal ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tích cực với chuỗi giá trị đã hình thành

Xu hướng này phần nào được phản ánh qua kết quả kinh doanh của The Royal – phân khu đắt giá nhất đại đô thị sinh thái Five Star Eco City. Sau sự kiện giới thiệu tại TP.HCM, 92% giỏ hàng đợt 1 đã được hấp thụ. Tiếp nối tại Hà Nội, 88% giỏ hàng tiếp theo được thị trường đón nhận, cho thấy sản phẩm đáp ứng nhu cầu thật, đầu tư bài bản với nhiều giá trị hiện hữu vẫn luôn được sự quan tâm trong bối cảnh thị trường chọn lọc và khách mua ngày càng thận trọng.

92% giỏ hàng đợt 1 của The Royal được hấp thụ

Tọa lạc tại cửa ngõ tây nam TP.HCM, The Royal kế thừa những lợi thế từ Five Star Eco City - đại đô thị sinh thái quy mô 669 ha với mật độ xây dựng khoảng 40%, dành hơn 60% diện tích cho hạ tầng, cây xanh và mặt nước. Bên cạnh hệ thống cảnh quan được quy hoạch đồng bộ, Five Star Eco City hiện đã hình thành cộng đồng cư dân sinh sống, tạo nên nhịp sống ngày càng sôi động và gia tăng giá trị bất động sản cho toàn đại đô thị.

Five Star Eco City được quy hoạch với mật độ xây dựng khoảng 40%, hơn 60% diện tích dành cho hạ tầng, cây xanh và mặt nước

Song hành với sự phát triển của cộng đồng cư dân, hệ tiện ích tiếp tục được nâng tầm. Hồ bơi khoáng thiên nhiên Eco River Pool vừa chính thức khởi công, bổ sung không gian chăm sóc sức khỏe và thư giãn. Trường quốc tế và trung tâm anh ngữ đang tuyển sinh cho năm học 2026 - 2027, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục ngay trong khu đô thị. Cùng với đó, phòng khám quốc tế kết hợp wellness, spa do Noverra tư vấn vận hành và chuỗi tiện ích thương mại - dịch vụ đang được triển khai, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và trải nghiệm của cư dân.

Bên cạnh những lợi thế sẵn có, The Royal còn tọa lạc trên trục Đinh Đức Thiện nối dài, kết nối thuận tiện với khu nam và trung tâm TP.HCM, đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng đang từng bước hoàn thiện. Sự cộng hưởng giữa vị trí, hạ tầng và hệ tiện ích ngày càng hoàn chỉnh không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn góp phần củng cố tiềm năng gia tăng giá trị của bất động sản trong tương lai. Những yếu tố trên đã tạo nên sự cộng hưởng mang lại giá trị giúp cho The Royal trở thành lựa chọn của những khách hàng mua ở cũng như tích sản trong trung và dài hạn.

Không chỉ vậy, The Royal còn được áp dụng chính sách cạnh tranh hấp dẫn, nổi bật là chương trình cam kết thuê lại với tổng giá trị lên đến 1,2 tỉ đồng trong 24 tháng; tặng gói nội thất cao cấp trị giá 388 triệu đồng, ưu đãi thanh toán vượt lên đến 11%, hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng và ân hạn gốc từ 36 - 48 tháng cùng nhiều ưu đãi, quà tặng giá trị khác.