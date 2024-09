Thị trường smartphone đã qua sử dụng 'dậy sóng' trên toàn cầu

IDC cho biết, động lực thị trường smartphone đã qua sử dụng đang tăng tốt hơn so với mua mới do cơ cấu nguồn cung trên thị trường tiếp tục được cải thiện với số lượng có sẵn ngày càng tăng và chất lượng cũng tốt hơn. Do doanh số bán hàng smartphone mới chưa thể đạt được như trước đại dịch, nhiều công ty cũng muốn thử vận may với thị trường đã qua sử dụng.



Apple và Samsung vẫn chiếm phần lớn trên thị phần smartphone đã qua sử dụng ẢNH: REUTERS

Mặc dù vậy, IDC cho biết tốc độ tăng trưởng của thị trường smartphone đã qua sử dụng đã chậm lại trong những năm gần đây, một phần do xu hướng người dùng kéo dài tuổi thọ sử dụng của smartphone tại hầu hết thị trường phát triển. Vì lý do này, ít mẫu cao cấp hơn được tung ra thị trường đã qua sử dụng ở những khu vực này. Các chương trình thu cũ đổi mới cũng không giải quyết triệt để vấn đề.

Các nhà bán lẻ cũng quan tâm đến phân khúc smartphone tân trang, đặc biệt là các mẫu đắt tiền hơn vì chi phí cao hơn sẽ giúp bù đắp cho chi phí tân trang. Ngoài ra, smartphone tân trang bán chạy hơn nếu chúng có nguồn gốc từ một nhà sản xuất nổi tiếng. Khoảng 64% thị trường smartphone đã qua sử dụng trên toàn cầu được kiểm soát bởi Apple và Samsung. Các nhà sản xuất nhỏ hơn ở những phân khúc giá phải chăng vẫn chưa có được chỗ đứng trên thị trường này.

Bất chấp tốc độ chậm lại, IDC dự đoán thị trường smartphone đã qua sử dụng sẽ đạt công suất 257 triệu chiếc vào năm 2028, thể hiện tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm là 5,7%. Về doanh thu, con số này sẽ đạt 5,5%/năm. Trong khi đó, cũng cùng khoảng thời gian dự báo, IDC ước tính tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm về doanh số smartphone mới sẽ không vượt quá 2,8%.