Thị trường tã trẻ em Việt Nam thêm lựa chọn uy tín từ hợp tác Magicwave-Kao

Merries là sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế, được Magicwave và Kao Corporation hợp tác phân phối tại thị trường Việt Nam

Nhân sự kiện này, đại diện Magicwave - ông Đặng Việt Bách, Chủ tịch HĐQT chia sẻ: "Magicwave không ngừng nỗ lực kết nối thương mại hóa toàn cầu, đem những sản phẩm có chất lượng tốt, công nghệ hiện đại đến với người tiêu dùng Việt Nam. Việc hợp tác với Kao Corporation để phân phối dòng sản phẩm Merries là minh chứng cho cam kết của Magicwave trong việc mang những sản phẩm chất lượng chuẩn quốc tế đến với gia đình Việt. Chúng tôi tin rằng, sự am hiểu thị trường bản địa của Magicwave kết hợp với tinh hoa công nghệ từ Nhật Bản của Tập đoàn Kao sẽ tạo nên một chuẩn mực mới cao hơn trong việc chăm sóc trẻ em tại Việt Nam".

Đại diện Magicwave và Kao Corporation thiết lập quan hệ chiến lược mang sản phẩm Merries đến thị trường Việt Nam

Sản phẩm tã dán và tã quần Merries từ lâu đã là biểu tượng của sự dịu dàng và chất lượng vượt trội. Được phát triển trên nền tảng khoa học chuyên sâu về đặc tính làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ, Merries sở hữu những ưu điểm đột phá như: Độ thông thoáng vượt trội với công nghệ màng đáy thoáng khí hơn 5 tỉ lỗ thoát khí siêu nhỏ giúp da bé luôn khô thoáng, ngăn ngừa tình trạng hăm tã hiệu quả ngay cả trong điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Bề mặt êm ái như tơ lụa, điểm nhấn của tã dán và tã quần Merries là bề mặt tiếp xúc dạng sóng 3D mềm mại, giúp giảm diện tích tiếp xúc giữa da bé và bề mặt tã, bảo vệ làn da non nớt của bé khỏi các kích ứng cơ học. Khả năng siêu thấm hút nhờ lõi thấm hút cấu trúc khối thấm hút nhanh chóng khóa chặt chất lỏng, ngăn thấm ngược, mang lại cho bé giấc ngủ ngon và sự thoải mái suốt ngày dài. Thiết kế thông minh cùng hệ thống thun co giãn linh hoạt theo từng chuyển động của bé, đảm bảo không để lại vết hằn nhưng vẫn ôm khít, chống tràn hiệu quả.

Sự hiện diện của tã dán và tã quần Merries thông qua hệ thống phân phối chính ngạch của Magicwave sẽ giúp các bậc phụ huynh dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao nhất, được bảo chứng bởi các nghiên cứu khoa học và triết lý nhân văn của Nhật Bản.

Trong giai đoạn tới, Magicwave và Kao Corporation cam kết tiếp tục đầu tư vào hệ thống cung ứng và truyền thông giá trị sản phẩm. Hai bên sẽ tập trung xây dựng các chương trình trải nghiệm khách hàng, cung cấp kiến thức chăm sóc trẻ em an toàn, chuẩn khoa học thông qua từng sản phẩm.

Sự hợp tác này không chỉ là một hợp tác kinh doanh thông thường mà còn là sự cụ thể hóa tôn chỉ "Phát triển kinh doanh chính là kiến tạo nên giá trị cuộc sống cao đẹp" của Magicwave, góp phần tích cực cho sự phát triển của thị trường sản phẩm mẹ và bé tại Việt Nam, vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc, đem đến giá trị phát triển bền vững cho cộng đồng.

Sản phẩm tã dán và tã quần Merries chính hãng do Magicwave phân phối hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn, các chuỗi mẹ và bé và các shop bán lẻ uy tín trên toàn quốc, ngoài trừ một số chuỗi nhất định.