Thị trưởng thành phố New York bị truy tố

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams ảnh: Reuters

Dù đưa tin Thị trưởng thành phố New York sẽ bị truy tố, tờ The New York Times cho biết bản cáo trạng vẫn trong tình trạng được niêm phong và chưa rõ ông đối mặt với những cáo buộc cụ thể nào.

Vẫn chưa rõ ông Eric Adams sẽ bị bắt giữ hoặc tự nguyện nộp mình cho phía cảnh sát. Bản cáo trạng nhiều khả năng sẽ được tháo gỡ niêm phong hôm 26.9 (giờ địa phương), thời điểm Thị trưởng New York có thể trình diện trước tòa.

Việc truy tố được tiến hành sau khi FBI hồi tháng 11 năm ngoái lục soát các thiết bị điện tử của ông Adams và nối tiếp một loạt các quyết định từ chức của những quan chức cấp cao của chính quyền thành phố trước những cuộc điều tra về nghi án tham nhũng.

Báo The New York Times dẫn nội dung một lệnh lục soát cho thấy phía FBI tiến hành điều tra theo hướng nghi ngờ chiến dịch tranh cử của ông Adams vào năm 2021 đã nhận những nguồn tài trợ bất hợp pháp, bao gồm từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Một người phát ngôn của Văn phòng Công tố Mỹ ở Manhattan, phía soạn thảo bản cáo trạng, từ chối bình luận về thông tin trên.

Reuters dẫn lời ông Adams cho rằng bản thân sẽ bị truy tố, và nội dung bản cáo trạng chỉ dựa vào những lời dối trá và không đúng sự thật.

Quyết định truy tố được cho sẽ làm phức tạp thêm khả năng tái tranh cử chức vụ Thị trưởng của ông Adams vào năm 2025.