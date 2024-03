Thi tuyển lớp 10 tại TP.HCM: Những thay đổi cần lưu ý

X ÉT TUYỂN VỚI HỌC SINH TỐT NGHIỆP THCS TẠI XÃ ĐẢO T HẠNH A N

Năm học 2024 - 2025, Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện đồng thời phương thức xét tuyển và thi tuyển lớp 10 tùy theo địa bàn. Theo đó, Sở sẽ tổ chức xét tuyển lớp 10 đối với học sinh (HS) tốt nghiệp THCS tại xã đảo Thạnh An, H.Cần Giờ. Những HS này có thể đăng ký xét tuyển vào Trường THCS - THPT Thạnh An đóng trên địa bàn xã Thạnh An. Còn nếu có nhu cầu học THPT tại các trường THPT khác ngoài địa bàn xã đảo thì sẽ phải tham gia kỳ thi tuyển sinh như HS các địa phương khác.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó chủ tịch UBND H.Cần Giờ, cho biết sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 những năm qua, có một vài HS không trúng tuyển vào lớp 10 Trường THCS - THPT Thạnh An. Kết quả thi của những HS này cách biệt điểm chuẩn không nhiều, khoảng 2 điểm. Trong khi đó, nếu các em theo học các mô hình học tập khác sau khi hoàn thành bậc THCS như GDTX hoặc các trường trung cấp, CĐ thì điều kiện di chuyển vào đất liền cũng có những hạn chế, khó khăn. Do vậy huyện đã đề xuất với Sở thực hiện phương thức xét tuyển với HS tốt nghiệp THCS tại xã đảo Thạnh An để tạo điều kiện cho các em tiếp tục lộ trình học tập.

Ngoài ra, những HS hoàn thành bậc THCS ở các địa phương còn lại tại TP.HCM sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tổ chức vào ngày 6 - 7.6 với 3 môn thi ngữ văn, toán, ngoại ngữ nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường và một bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi nếu đăng ký lớp chuyên hoặc bài thi môn tích hợp nếu muốn xét tuyển vào lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc THPT.

T HÊM DIỆN HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN THẲNG

Bên cạnh đó, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2024, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng bổ sung diện tuyển thẳng là các HS đoạt giải TDTT quốc gia, quốc tế do Bộ VH-TT-DL tổ chức hoặc do Bộ VH-TT-DL cử dự thi. Việc điều chỉnh này nhằm thực hiện mục tiêu phát triển phong trào TDTT, tạo nguồn vận động viên cho các trường TDTT của thành phố.

Như vậy, đối tượng được xét tuyển thẳng lớp 10 bao gồm: HS tốt nghiệp THCS năm học 2023 - 2024 tại TP.HCM và là HS khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định); HS đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, TDTT, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho HS THCS và THPT (giải quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức, hoặc do Bộ VH-TT-DL tổ chức; giải quốc tế do Bộ GD-ĐT hoặc Sở GD-ĐT cử dự thi hoặc do Bộ VH-TT-DL cử đi).

HS sẽ làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng với 3 nguyện vọng (NV) vào trường THPT công lập gần nơi cư trú trên địa bàn TP (ngoại trừ các trường THPT chuyên, trường THPT có lớp chuyên, trường thực hiện chương trình chất lượng cao "Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế").

Riêng đối với HS đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (dành cho HS THCS và THPT do Bộ GD-ĐT tổ chức) hoặc các HS đoạt giải quốc tế (các bộ môn tương ứng trong chương trình GDPT quốc gia) thì được phép đăng ký NV tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT công lập tại TP.HCM (trừ trường THPT chuyên).

T ĂNG NGUYỆN VỌNG LỚP CHUYÊN, LỚP TIẾNG Anh tích hợp

Cũng theo quy định về tuyển sinh lớp 10 năm nay, thí sinh có quyền đăng ký tối đa 6 NV (giảm 1 NV so với kỳ tuyển sinh lớp 10 những năm trước) trong đó bao gồm 3 NV lớp 10 thường và 3 NV vào lớp chuyên hoặc 3 NV vào lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp.

Được biết, những năm trước, mỗi thí sinh có tối đa 7 NV đăng ký vào lớp 10, bao gồm 3 NV vào lớp 10 thường, 2 NV vào lớp 10 chuyên (hoặc 2 NV vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp) và 2 NV vào lớp 10 không chuyên trong trường THPT chuyên. Tuy nhiên, năm nay thực hiện quy chế trường THPT chuyên do Bộ GD-ĐT ban hành nên 2 trường chuyên Lê Hồng Phong và chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ không tuyển lớp 10 không chuyên.

Chính vì vậy, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở đã tính toán để mỗi thí sinh sẽ có tối đa 6 NV vào lớp 10. Trong đó, có 3 NV vào lớp 10 thường như trước, riêng NV lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ tăng từ 2 lên 3, thêm NV để tạo cơ hội nhiều nhất có thể cho thí sinh.

T UYỂN BỔ SUNG TRƯỚC KHI VÀO NĂM HỌC MỚI

Bên cạnh đó, tùy tình hình HS nộp hồ sơ nhập học thực tế tại các trường THPT, Sở GD-ĐT quyết định tuyển sinh bổ sung với những thí sinh trượt cả 3 NV thường và có văn bản hướng dẫn thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh có điểm thi cao và trên cơ sở tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu nhiều chỉ tiêu. Để thực hiện tuyển bổ sung trong giai đoạn 2, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ tính toán sao cho rút ngắn thời gian công bố kết quả kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay so với mọi năm.

Ông Lê Hoài Nam nói thêm việc tuyển bổ sung có thể không chỉ dừng ở lớp 10 thường mà có thể thực hiện với cả lớp chuyên và tiếng Anh tích hợp. Trong đó, tùy tình hình nộp hồ sơ vào các lớp chuyên, tích hợp, Sở quyết định tuyển sinh bổ sung và có văn bản hướng dẫn thực hiện ngay sau khi thí sinh hoàn tất việc nộp hồ sơ hoặc tổ chức thi tuyển bổ sung sau thời điểm kết thúc học kỳ 1 năm học 2024 - 2025.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc tuyển bổ sung tạo cơ hội cho HS thành phố có hoàn cảnh khó khăn hoặc do sai sót trong quá trình đăng ký NV... được tiếp tục cơ hội học tại các trường THPT công lập. Đồng thời để từng bước đạt mục tiêu tuyển sinh đủ số lượng so với chỉ tiêu được giao tại các đơn vị.